증평 사료공장 불…2억 7천여만 원 피해
입력 2025.08.07 (11:59) 수정 2025.08.07 (15:34)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
어젯밤(6일) 9시 30분쯤, 증평군 도안면의 한 가축 사료공장에서 불이 나 800㎡ 규모의 시설 절반이 타 소방서 추산 2억 7천여만 원의 재산 피해가 났습니다.
불은 5시간 30여 분 만에 꺼졌습니다.
경찰과 소방 당국은 정확한 화재 원인을 조사하고 있습니다.
불은 5시간 30여 분 만에 꺼졌습니다.
경찰과 소방 당국은 정확한 화재 원인을 조사하고 있습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 증평 사료공장 불…2억 7천여만 원 피해
-
- 입력 2025-08-07 11:59:30
- 수정2025-08-07 15:34:02
어젯밤(6일) 9시 30분쯤, 증평군 도안면의 한 가축 사료공장에서 불이 나 800㎡ 규모의 시설 절반이 타 소방서 추산 2억 7천여만 원의 재산 피해가 났습니다.
불은 5시간 30여 분 만에 꺼졌습니다.
경찰과 소방 당국은 정확한 화재 원인을 조사하고 있습니다.
불은 5시간 30여 분 만에 꺼졌습니다.
경찰과 소방 당국은 정확한 화재 원인을 조사하고 있습니다.
-
-
민수아 기자 msa46@kbs.co.kr민수아 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
청주-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.