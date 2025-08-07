증평 사료공장 불…2억 7천여만 원 피해

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

어젯밤(6일) 9시 30분쯤, 증평군 도안면의 한 가축 사료공장에서 불이 나 800㎡ 규모의 시설 절반이 타 소방서 추산 2억 7천여만 원의 재산 피해가 났습니다.



불은 5시간 30여 분 만에 꺼졌습니다.



경찰과 소방 당국은 정확한 화재 원인을 조사하고 있습니다.



