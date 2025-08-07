내년 충북 신규교사 345명 선발…12명↑
입력 2025.08.07 (12:00) 수정 2025.08.07 (15:34)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
충청북도교육청이 내년도 공립 신규교사 선발 규모를 사전 예고했습니다.
선발 예정 인원은 모두 345명으로 올해보다 12명 늘었습니다.
학교급별로 초등 78명, 중등 20과목 130명, 초중등 특수 35명, 유치원 45명 등입니다.
1차 필기시험은 유치원과 초등은 11월 8일, 중등은 11월 22일에 치러집니다.
선발 예정 인원은 모두 345명으로 올해보다 12명 늘었습니다.
학교급별로 초등 78명, 중등 20과목 130명, 초중등 특수 35명, 유치원 45명 등입니다.
1차 필기시험은 유치원과 초등은 11월 8일, 중등은 11월 22일에 치러집니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 내년 충북 신규교사 345명 선발…12명↑
-
- 입력 2025-08-07 12:00:32
- 수정2025-08-07 15:34:02
충청북도교육청이 내년도 공립 신규교사 선발 규모를 사전 예고했습니다.
선발 예정 인원은 모두 345명으로 올해보다 12명 늘었습니다.
학교급별로 초등 78명, 중등 20과목 130명, 초중등 특수 35명, 유치원 45명 등입니다.
1차 필기시험은 유치원과 초등은 11월 8일, 중등은 11월 22일에 치러집니다.
선발 예정 인원은 모두 345명으로 올해보다 12명 늘었습니다.
학교급별로 초등 78명, 중등 20과목 130명, 초중등 특수 35명, 유치원 45명 등입니다.
1차 필기시험은 유치원과 초등은 11월 8일, 중등은 11월 22일에 치러집니다.
-
-
김영중 기자 gnome@kbs.co.kr김영중 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
청주-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.