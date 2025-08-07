내년 충북 신규교사 345명 선발…12명↑

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

충청북도교육청이 내년도 공립 신규교사 선발 규모를 사전 예고했습니다.



선발 예정 인원은 모두 345명으로 올해보다 12명 늘었습니다.



학교급별로 초등 78명, 중등 20과목 130명, 초중등 특수 35명, 유치원 45명 등입니다.



1차 필기시험은 유치원과 초등은 11월 8일, 중등은 11월 22일에 치러집니다.



