동영상 고정 취소

윤석열 체포 또 실패…“완강하게 거부”



김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 특검팀이 윤석열 전 대통령을 특검 사무실로 데려와 조사하기 위해 구치소에서 체포를 시도했지만 또다시 실패했습니다. 특검은 윤 전 대통령이 완강하게 거부하는 바람에 부상의 우려가 있어 체포영장 집행을 중단했다고 밝혔습니다.



미국과 손잡은 삼성·현대…오늘부터 상호 관세 15%



삼성전자가 애플의 차세대 칩을 미국 공장에서 생산하기로 했고, 현대자동차는 미국 제너럴모터스와 차량을 공동 개발해 출시하기로 했습니다. 오늘부터 미국 수출 품목에 15%의 상호관세가 부과되는 가운데, 우리 기업들은 미국 기업과 협력을 넓히며 돌파구를 모색하고 있습니다.



국민의힘 당권주자 4강 압축…‘이춘석 전담 팀’ 구성



국민의힘 대표 본경선에 김문수 전 장관과 안철수 장동혁 조경태 의원이 진출하고, 주진우 의원은 탈락했습니다. 주식 차명 거래 의혹을 받은 이춘석 의원에 대해 경찰이 전담수사팀을 꾸린 가운데 국민의힘은 특검 수사가 필요하다고 압박 수위를 높였습니다.



‘부동산 탈세’ 외국인 49명 세무조사



국내에서 고가 아파트를 사들인 외국인들의 탈세 혐의가 포착돼 세무당국이 조사에 착수했습니다. 국세청은 해외 금융계좌를 통해 자녀에게 부동산 구입 자금을 몰래 주거나, 페이퍼컴퍼니를 통해 빼돌린 법인 자금으로 초고가 아파트를 사는 등 탈세가 의심되는 외국인 49명을 조사하고 있습니다.



