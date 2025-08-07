낮기온 30도대 초반…영동 소나기·제주에 긴 비

절기 '입추'인 오늘 폭염의 기세가 조금은 꺾인 가운데 저녁까지 강원·경북의 산지와 동해안을 중심으로 소나기 오는 곳이 있겠습니다.



예상 강수량은 5~40mm 사이로 지역별 편차가 크겠습니다.



제주도는 오늘부터 내일 사이 10~60mm의 비가 내리겠고, 주말을 거쳐 다음 주 초까지도 거의 매일 비 소식이 있겠습니다.



오늘 낮 기온은 서울·광주·부산 32도, 대전 31도, 강릉 30도 등으로 대부분 지방에서 30도 대 초반에 머물겠습니다.



다만 잦은 비의 영향으로 습도가 높아 후텁지근한 날씨는 밤낮으로 이어지겠습니다.



바다의 물결은 오늘 남해 동부 먼바다와 제주도 남쪽 먼바다에서 2에서 3미터로 높게 일겠습니다.



내일도 오늘과 마찬가지로 영동 지방에 소나기 내릴 때가 있겠습니다.



주말인 모레는 수도권을 제외한 대부분 권역에 비 소식이 있겠습니다.



