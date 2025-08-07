경제

KDI “낮은 생산증가세…소비는 개선”

입력 2025.08.07 (12:00) 수정 2025.08.07 (12:02)

한국개발연구원(KDI)이 현재 경기가 낮은 생산증가세를 지속하고 있지만 소비 여건은 부분적으로 개선되고 있다고 평가했습니다.

KDI는 오늘(7일) 발표한 ‘경제 동향 8월호’에서 “최근 우리 경제는 건설업 부진에 주로 기인해 낮은 생산증가세를 지속하고 있지만, 소비 여건은 부분적으로 개선되고 있다”고 밝혔습니다.

건설투자가 큰 폭의 감소세를 지속하고, 설비투자 증가세도 조정되는 모습이라고 평가했습니다.

6월 전산업생산(0.8%)은 건설업을 중심으로 낮은 증가율을 기록했습니다.

건설업생산(-12.3%)은 큰 폭의 감소세를 지속했습니다.

광공업생산(1.6%)은 반도체(16.6%)가 높은 증가세를 유지하고, 자동차(1.8%)와 금속가공(2.6%)도 증가했지만, 전자부품(-21.4%) 등이 부진해 증가세가 제약되는 모습을 보였습니다.

소비는 미약한 흐름을 지속했지만, 소비자심리 회복 등으로 소비 여건은 개선됐습니다.

6월 승용차 소비는 개별소비세 인하의 영향이 지속되며 15.4%의 높은 증가세를 보였습니다.

다만 승용차를 제외한 소매판매(-1.6%)가 전달(-1.9%)에 이어 감소세를 지속함에 따라 전체 소매판매는 0.1% 증가하는 데 그쳤습니다.

7월 소비자심리지수는 110.8을 기록하며 가 전달(108.7)에 이어 기준치(100)를 크게 웃돈 가운데, 가계대출금리는 하락세를 지속하는 등 소비 여건은 점차 개선되고 있습니다.

KDI는 “7월에 지급되기 시작한 민생회복 소비쿠폰도 소비 회복에 기여할 것으로 기대된다”고 밝혔습니다.

물가 상승세는 전월에 이어 안정적인 추세를 나타내고 있다고 평가했습니다.

7월 소비자물가는 전달(2.2%)과 유사한 2.1%의 상승률을 기록했고, 근원물가도 전월과 동일한 2.0%의 상승률을 보였습니다.

수출은 악화한 글로벌 통상 환경이 지속되면서 완만한 증가세에 머물렀습니다.

7월 수출은 전달(4.3%)과 비슷한 5.9%의 증가율을 기록했습니다.

품목별로는 일평균 기준으로 반도체(31.6%)의 호조세가 지속되고 변동성이 높은 선박(107.6%)도 기저효과로 대폭 증가했지만, 다른 품목은 부진한 모습을 보였습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / KDI 제공]

