소비자원 “액체형 세탁세제, 제품 간 세탁비용 3배 차이”

입력 2025.08.07 (12:00) 수정 2025.08.07 (12:03)

시중에 판매되는 액체형 세탁세제의 1회 세탁 비용이 제품에 따라 최대 3배 이상 차이가 나는 것으로 나타났습니다.

한국소비자원은 액체형 세탁세제 8개 제품에 대해 품질‧안전성 및 환경성을 시험‧평가한 결과를 오늘(7일) 밝혔습니다.

조사 대상 8개 제품의 브랜드는 다우니·리큐·비트·스너글·액츠·테크·퍼실·피지 등입니다.

세탁물 3.5㎏을 1회 세탁하는 데 필요한 비용을 따져보니, 액츠 제품이 56원으로 가장 저렴했습니다.

이외 리큐(77원), 비트(78원), 테크(88원), 피지(118원), 퍼실(123원), 다우니(169원) 등의 순으로 높았고, 스너글이 176원으로 가장 비쌌습니다.

혈액·잉크 등 쉽게 지워지지 않는 얼룩 오염에 대해 세척 성능이 상대적으로 우수한 제품으로 퍼실 세제가 꼽혔습니다.

1회 세탁 비용이 저렴하면서 모든 오염에 대해 세척 성능이 상대적으로 양호한 제품으로는 액츠 세제와 리큐 세제가 선정됐습니다.

알레르기 반응 가능 물질 시험에서는 전 제품 모두 관련 기준에 적합한 것으로 나타났습니다. 유해 물질에 대해서도 모든 제품이 안전기준에 적합했습니다.

용기로 인한 세제 누액 여부를 평가한 결과, 퍼실 제품은 뚜껑 잠금 부위 사이로 누액이 발생해 용기 개선이 필요한 것으로 조사됐습니다.

해당 제품의 판매업체는 관련 내용을 개선하겠다고 소비자원에 알려왔습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 한국소비자원 제공]

