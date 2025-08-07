2027 충청U대회 홍보 행사, 내일 세종서 열려
입력 2025.08.07 (12:01) 수정 2025.08.07 (15:34)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
2027 충청 유니버시아드 대회를 홍보하는 '흥이나유 페스티벌' 행사가 오는 내일 오후 5시부터 세종호수공원에서 열립니다.
충청 유니버시아드 대회 조직위원회가 마련한 이번 행사는 가수 코요태와 크라잉넛의 축하 공연과 양궁, 농구 등 대회 종목 체험 행사로 진행됩니다.
충청 유니버시아드 대회 조직위원회가 마련한 이번 행사는 가수 코요태와 크라잉넛의 축하 공연과 양궁, 농구 등 대회 종목 체험 행사로 진행됩니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 2027 충청U대회 홍보 행사, 내일 세종서 열려
-
- 입력 2025-08-07 12:01:19
- 수정2025-08-07 15:34:02
2027 충청 유니버시아드 대회를 홍보하는 '흥이나유 페스티벌' 행사가 오는 내일 오후 5시부터 세종호수공원에서 열립니다.
충청 유니버시아드 대회 조직위원회가 마련한 이번 행사는 가수 코요태와 크라잉넛의 축하 공연과 양궁, 농구 등 대회 종목 체험 행사로 진행됩니다.
충청 유니버시아드 대회 조직위원회가 마련한 이번 행사는 가수 코요태와 크라잉넛의 축하 공연과 양궁, 농구 등 대회 종목 체험 행사로 진행됩니다.
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
청주-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.