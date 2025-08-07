2027 충청U대회 홍보 행사, 내일 세종서 열려

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

2027 충청 유니버시아드 대회를 홍보하는 '흥이나유 페스티벌' 행사가 오는 내일 오후 5시부터 세종호수공원에서 열립니다.



충청 유니버시아드 대회 조직위원회가 마련한 이번 행사는 가수 코요태와 크라잉넛의 축하 공연과 양궁, 농구 등 대회 종목 체험 행사로 진행됩니다.



