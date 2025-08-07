뉴스 12

김건희 여사 오후 9시 귀가…“목걸이는 어머니 선물한 것”

입력 2025.08.07 (12:05) 수정 2025.08.07 (12:09)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

尹 2차 체포집행 무산…우원식·임성근 조사

尹 2차 체포집행 무산…우원식·임성근 조사
미국과 손잡은 삼성전자·현대차…오늘부터 상호관세 15% 적용

미국과 손잡은 삼성전자·현대차…오늘부터 상호관세 15% 적용

다음
[앵커]

김건희 여사 조사는 오후 6시 전에 마쳤지만, 조서 열람까지 3시간 정도 걸렸습니다.

김 여사 측은 논란이 된 '순방 목걸이'에 대해선 '어머니에게 사줬던 선물'이라고 진술한 걸로 전해집니다.

정해주 기자입니다.

[리포트]

김건희 여사가 조사를 모두 마치고 귀가한 건 밤 9시쯤, 취재진 질문엔 아무런 답을 하지 않고 고개를 숙인 채 지나갔습니다.

[김건희/여사 : "(어떤 점 소명하셨는지만 간단하게 한 말씀 부탁드립니다.) ... (진술도 직접 하셨나요?) ..."]

변호인이, "건강이 매우 좋지 않아 양해를 구한다"며 질문을 막기도 했습니다.

김 여사는, 첫 번째 조사 대상이었던 '도이치모터스 의혹'에 대해선 혐의를 부인한 걸로 전해집니다.

계좌가 사용된 건 맞지만 "주가조작 사실을 인지하지 못했다"는 기존 입장을 유지한 겁니다.

'모조품 순방 목걸이'가 오빠의 처가에서 발견된 경위에 대해선, "어머니에게 선물로 준 목걸이였는데, 어머니가 사돈댁에 빌려줬다"라고 주장한 것으로 알려졌습니다.

나토 순방 당시에는 이를 빌려서 착용한 것뿐이고, 본인의 소유가 아니기에 공직자 재산 신고 대상이 아니라는 설명입니다.

하지만 특검팀은 김 여사의 해명이 석연치 않다고 보고 있습니다.

혐의를 대부분 부인한 만큼, 증거 인멸 등 위험이 있다고 보고 곧바로 구속영장을 청구하는 방안도 유력하게 검토하고 있는 것으로 전해집니다.

KBS 뉴스 정해주입니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 김건희 여사 오후 9시 귀가…“목걸이는 어머니 선물한 것”
    • 입력 2025-08-07 12:05:06
    • 수정2025-08-07 12:09:22
    뉴스 12
[앵커]

김건희 여사 조사는 오후 6시 전에 마쳤지만, 조서 열람까지 3시간 정도 걸렸습니다.

김 여사 측은 논란이 된 '순방 목걸이'에 대해선 '어머니에게 사줬던 선물'이라고 진술한 걸로 전해집니다.

정해주 기자입니다.

[리포트]

김건희 여사가 조사를 모두 마치고 귀가한 건 밤 9시쯤, 취재진 질문엔 아무런 답을 하지 않고 고개를 숙인 채 지나갔습니다.

[김건희/여사 : "(어떤 점 소명하셨는지만 간단하게 한 말씀 부탁드립니다.) ... (진술도 직접 하셨나요?) ..."]

변호인이, "건강이 매우 좋지 않아 양해를 구한다"며 질문을 막기도 했습니다.

김 여사는, 첫 번째 조사 대상이었던 '도이치모터스 의혹'에 대해선 혐의를 부인한 걸로 전해집니다.

계좌가 사용된 건 맞지만 "주가조작 사실을 인지하지 못했다"는 기존 입장을 유지한 겁니다.

'모조품 순방 목걸이'가 오빠의 처가에서 발견된 경위에 대해선, "어머니에게 선물로 준 목걸이였는데, 어머니가 사돈댁에 빌려줬다"라고 주장한 것으로 알려졌습니다.

나토 순방 당시에는 이를 빌려서 착용한 것뿐이고, 본인의 소유가 아니기에 공직자 재산 신고 대상이 아니라는 설명입니다.

하지만 특검팀은 김 여사의 해명이 석연치 않다고 보고 있습니다.

혐의를 대부분 부인한 만큼, 증거 인멸 등 위험이 있다고 보고 곧바로 구속영장을 청구하는 방안도 유력하게 검토하고 있는 것으로 전해집니다.

KBS 뉴스 정해주입니다.
정해주
정해주 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

尹 2차 체포집행 무산…우원식·임성근 조사

尹 2차 체포집행 무산…우원식·임성근 조사
미국과 손잡은 삼성전자·현대차…오늘부터 상호관세 15% 적용

미국과 손잡은 삼성전자·현대차…오늘부터 상호관세 15% 적용
국힘 당대표 ‘컷오프’ 발표…<br>22일 전당대회

국힘 당대표 ‘컷오프’ 발표…22일 전당대회
‘부모 찬스’로 집 사고 증여세 안 내…외국인 부동산 탈세 조사

‘부모 찬스’로 집 사고 증여세 안 내…외국인 부동산 탈세 조사
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.