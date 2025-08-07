“이춘석, 국민 가슴에 대못…추미애 내정 철회하라” [지금뉴스]

동영상 고정 취소

국민의힘 법사위원들은 이춘석 의원의 주식 차명거래 의혹을 두고 더불어민주당을 향해 "추미애 의원의 법사위원장 내정을 즉각 철회하기를 바란다"고 촉구했습니다.



국회 법제사법위원회 소속 박형수 의원 등은 오늘(7일) 오전 국회에서 기자회견을 열고 "국회 법제사법위원회 위원장을 맡고 있던 이춘석 의원이 국회 본회의 중에 차명으로 주식거래를 하여 1,500만 주식 투자자들은 물론 성실하게 하루하루를 살아가는 평범한 국민들의 가슴에 대못을 박았다"고 말했습니다.



박 의원은 "정청래 당대표는 이번 사태에 대해 송구스럽게 생각한다며 대국민 사과를 했지만, 이는 대국민 사과라기보다는 대국민 위장술에 불과했다"고 설명했습니다.



이어 "말로는 국민께 송구스럽다면서 이미 밤사이 탈당한 이춘석 의원의 제명을 거론하는 등 꼬리 자르기를 하고 그 와중에 김병기 원내대표는 후임 법사위원장으로 추미애 의원을 내정했다"고 비판했습니다.



박 의원은 "민주당이 일말의 반성이라도 했다면 후임 법사위원장을 국회 관례대로 야당에 넘겨주든지 아니면 최소한 국민의 여론을 살펴보려는 시늉이라도 했을 것"이라며 "반성과 재발 방지 대책 수립보다는 법사위원장 자리를 어떻게든 지켜내겠다는 아집만 보일 뿐"이라고 말했습니다.



그러면서 "이춘석 의원에 대한 철저한 조사, 재발방지 대책수립, 진심이 담긴 대국민 사과 등이 이어져야 할 것"이라며 "이재명 대통령도 이춘석 의원이 대통령 소속 국정기획위원회 위원으로서 그 지위를 이용해 미공개정보 이용 등으로 불법적 수익을 도모한 사실에 대해 국민께 사과해야 한다"고 덧붙였습니다.



한편 이춘석 의원의 차명 주식거래 의혹을 수사 중인 경찰은 오늘 전담팀을 편성해, 본격적인 수사에 들어갔습니다.



