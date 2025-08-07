뉴스 12

한미, UFS 연습 18∼28일 실시…야외기동훈련 일부 연기

입력 2025.08.07 (12:16) 수정 2025.08.07 (13:03)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

국힘 당대표 ‘컷오프’ 발표…22일 전당대회

국힘 당대표 ‘컷오프’ 발표…22일 전당대회
북한 주민 1명, 지난달 한강 중립 수역으로 귀순

북한 주민 1명, 지난달 한강 중립 수역으로 귀순

다음
[앵커]

한미가 을지자유의방패, UFS 연습을 오는 18일부터 실시한다고 밝혔습니다.

야외기동훈련 일부는 폭염 등의 이유로 다음 달로 연기됩니다.

윤 진 기자가 보도합니다.

[리포트]

한국과 미국은 유사시 한반도 방어를 위한 정례 연합훈련인 '을지 자유의 방패' 연습을 오는 18일부터 28일까지 11일간 실시합니다.

한국군 합동참모본부와 한미연합사령부는 올해 UFS 연습 일정을 공개하면서, "한미가 연례적으로 실시하는 방어적 성격의 훈련"이라고 밝혔습니다.

이번 UFS 연습 시나리오에는 최근 전쟁 양상을 통해 분석된 현실적인 위협을 반영해, '연합·합동 전 영역 작전'을 포함한 동맹의 대응능력과 태세를 굳건히 하는 기회가 될 것이라고 합참과 연합사는 설명했습니다.

UFS 연습에는 창설 75주년을 맞은 유엔군사령부가 회원국들을 참가시킬 예정이고, 중립국감독위원회는 정전협정 준수 여부를 확인합니다.

UFS 연습은 시뮬레이션에 기반한 지휘소연습과 야외기동훈련으로 구성됩니다.

UFS 연습 기간 예정됐던 40여 건의 야외기동훈련 가운데 20여 건은 9월로 연기됩니다.

이와 관련해, 김여정 북한 노동당 부부장이 한미연합연습 비난 담화를 내, 북한을 의식한 결정이 아니냐는 비판이 제기됐지만, 합참은 이같은 지적을 정면으로 반박했습니다.

합참은 이번 연습은 지난해 연습과 유사한 규모로 실시될 예정이고, 정상적으로 시행한다고 강조했습니다.

이어, 극심한 폭염에 따른 훈련 여건의 보장, 연중 연합방위태세 유지 등 다양한 요소를 종합 검토했다면서, 한미 간 긴밀한 협의를 통해 일부 훈련을 다음 달로 조정하여 시행하기로 한 것이라고 설명했습니다.

또, 이번 연합연습은 북핵 위협을 고려해 그에 상응하는 우리의 억제 능력을 향상시키기 위한 훈련이 진행될 것이라며, 드론, 다양한 수단을 이용한 테러 공격, GPS, 사이버공격 등 복합 상황에 대한 대처 능력 강화도 포함된다고 덧붙였습니다.

KBS 뉴스 윤진입니다.

촬영기자:방세준/영상편집:서윤지

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 한미, UFS 연습 18∼28일 실시…야외기동훈련 일부 연기
    • 입력 2025-08-07 12:16:50
    • 수정2025-08-07 13:03:44
    뉴스 12
[앵커]

한미가 을지자유의방패, UFS 연습을 오는 18일부터 실시한다고 밝혔습니다.

야외기동훈련 일부는 폭염 등의 이유로 다음 달로 연기됩니다.

윤 진 기자가 보도합니다.

[리포트]

한국과 미국은 유사시 한반도 방어를 위한 정례 연합훈련인 '을지 자유의 방패' 연습을 오는 18일부터 28일까지 11일간 실시합니다.

한국군 합동참모본부와 한미연합사령부는 올해 UFS 연습 일정을 공개하면서, "한미가 연례적으로 실시하는 방어적 성격의 훈련"이라고 밝혔습니다.

이번 UFS 연습 시나리오에는 최근 전쟁 양상을 통해 분석된 현실적인 위협을 반영해, '연합·합동 전 영역 작전'을 포함한 동맹의 대응능력과 태세를 굳건히 하는 기회가 될 것이라고 합참과 연합사는 설명했습니다.

UFS 연습에는 창설 75주년을 맞은 유엔군사령부가 회원국들을 참가시킬 예정이고, 중립국감독위원회는 정전협정 준수 여부를 확인합니다.

UFS 연습은 시뮬레이션에 기반한 지휘소연습과 야외기동훈련으로 구성됩니다.

UFS 연습 기간 예정됐던 40여 건의 야외기동훈련 가운데 20여 건은 9월로 연기됩니다.

이와 관련해, 김여정 북한 노동당 부부장이 한미연합연습 비난 담화를 내, 북한을 의식한 결정이 아니냐는 비판이 제기됐지만, 합참은 이같은 지적을 정면으로 반박했습니다.

합참은 이번 연습은 지난해 연습과 유사한 규모로 실시될 예정이고, 정상적으로 시행한다고 강조했습니다.

이어, 극심한 폭염에 따른 훈련 여건의 보장, 연중 연합방위태세 유지 등 다양한 요소를 종합 검토했다면서, 한미 간 긴밀한 협의를 통해 일부 훈련을 다음 달로 조정하여 시행하기로 한 것이라고 설명했습니다.

또, 이번 연합연습은 북핵 위협을 고려해 그에 상응하는 우리의 억제 능력을 향상시키기 위한 훈련이 진행될 것이라며, 드론, 다양한 수단을 이용한 테러 공격, GPS, 사이버공격 등 복합 상황에 대한 대처 능력 강화도 포함된다고 덧붙였습니다.

KBS 뉴스 윤진입니다.

촬영기자:방세준/영상편집:서윤지
윤진
윤진 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 특검, 김건희 여사 구속영장 청구

[속보] 특검, 김건희 여사 구속영장 청구
윤석열 전 대통령 2차 체포집행 무산…우원식·임성근 조사

윤석열 전 대통령 2차 체포집행 무산…우원식·임성근 조사
미 트럼프 행정부 상호관세 공식 발효…“한국에 15%”

미 트럼프 행정부 상호관세 공식 발효…“한국에 15%”
국힘 당대표 ‘컷오프’ 발표…<br>22일 전당대회

국힘 당대표 ‘컷오프’ 발표…22일 전당대회
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.