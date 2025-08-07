관세 발효 D-day, 폭탄 관세 인하 안간힘…인도 “불공정하고 부당”

동영상 고정 취소

상호 관세 발효가 몇 시간 앞으로 다가왔습니다.



높은 관세율을 통보받은 국가들은 관세를 낮추기 위해 안간힘을 쓰고 있지만 좀처럼 협상에 진전을 이루지 못하고 있습니다.



특히 러시아 석유 수입을 이유로 인도에 추가 25% 관세를 부과해 모두 50% 관세를 물리기로 했는데, 인도 정부가 강하게 반발하고 있습니다.



워싱턴 김지숙 특파원입니다.



트럼프 대통령은 러시아산 석유 수입을 이유로 인도산 제품에 25% 추가 관세를 부과하는 내용을 담은 행정명령에 서명했습니다.



기존 상호 관세 25%까지 더해 인도엔 모두 50% 관세율이 적용됩니다.



[케빈 해셋/백악관 국가경제위원회 위원장 : "트럼프 대통령은 인도가 러시아의 '경제적 탈출구'가 돼서는 안 된다고 판단한 거 같습니다."]



다만, 적용 시점은 오는 27일부터입니다.



3주 유예함으로써 협상 시간을 벌려 한 것으로 풀이됩니다.



인도는 불공정하고 부당하다며 즉각 반발했습니다.



인도 외교부는 성명을 통해 국익을 보호하기 위해 필요한 모든 조치를 취할 것이라며 미국에 대한 보복 관세 가능성도 시사했습니다.



인도와 함께 가장 높은 50% 관세율이 매겨진 브라질은 미국을 세계무역기구, WTO에 제소했습니다.



보우소나루 전 대통령의 쿠데타 모의 혐의 재판과 연계한 관세는 불공정한 정치 관세라는 겁니다.



특히 룰라 대통령은 트럼프와의 직접 통화는 굴욕이 될 거라며 정상 간 담판도 거부하며 자존심을 굽히지 않았습니다.



39%의 관세를 통보받은 스위스는 관세를 낮추기 위해 켈러주터 대통령이 직접 워싱턴을 찾았습니다.



그러나 트럼프와의 만남은 고사하고 무역 협상을 담당하는 러트닉 상무장관과도 만나지 못한 채 빈손으로 귀국했습니다.



35%의 관세율이 적용된 캐나다는 이웃 국가인 멕시코와 협력을 약속하며 공동 전선을 형성하는 모양샙니다.



트럼프 대통령이 고율 관세를 정치적·외교적 압박 수단으로 활용하고 있는 가운데, 관세 폭탄을 맞은 국가들과의 관세 외교전은 당분간 계속될 전망입니다.



워싱턴에서 KBS 뉴스 김지숙입니다.



촬영기자:박준석/영상편집:김신형/자료조사:박은진 김나영



