[오후날씨 꿀팁] 절기 입추, 한낮 무더위…동해안·제주 비

절기 입추인 오늘도 후텁지근한 무더위는 여전합니다.



서울은 맑은 하늘에 기온이 빠르게 오르고 있습니다.



이 시각 서울의 체감온도는 30도를 웃돌고 있습니다.



폭염특보가 이어지고 있는 남부지방과 제주도는 최고 체감온도가 33도 안팎까지 오르겠습니다.



서울과 춘천, 청주의 낮 기온 32도, 광양과 창원은 34도가 예상됩니다.



오늘 입추가 지나면 서울의 최저 기온이 23도로 내려가는 등 내륙 곳곳은 열대야가 차츰 해소되겠습니다.



다만 30도를 웃도는 낮 더위는 계속될 전망입니다.



오늘 서쪽 지역부터 하늘이 점차 맑아지겠습니다.



동풍의 영향으로 강원 동해안과 경북 동해안에는 저녁까지 5~40mm의 비가 내리겠습니다.



제주도는 우선 내일까지 10~60mm의 비가 내리겠고 다음 주 초까지 비가 길게 이어지겠습니다.



