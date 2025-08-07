뉴스 12

[오후날씨 꿀팁] 절기 입추, 한낮 무더위…동해안·제주 비

입력 2025.08.07 (12:28) 수정 2025.08.07 (12:30)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[기후는 말한다] ‘푸른 해파리’ 부산에도 출현…쏘임 주의

[기후는 말한다] ‘푸른 해파리’ 부산에도 출현…쏘임 주의
[뉴스12 헤드라인]

[뉴스12 헤드라인]

다음
절기 입추인 오늘도 후텁지근한 무더위는 여전합니다.

서울은 맑은 하늘에 기온이 빠르게 오르고 있습니다.

이 시각 서울의 체감온도는 30도를 웃돌고 있습니다.

폭염특보가 이어지고 있는 남부지방과 제주도는 최고 체감온도가 33도 안팎까지 오르겠습니다.

서울과 춘천, 청주의 낮 기온 32도, 광양과 창원은 34도가 예상됩니다.

오늘 입추가 지나면 서울의 최저 기온이 23도로 내려가는 등 내륙 곳곳은 열대야가 차츰 해소되겠습니다.

다만 30도를 웃도는 낮 더위는 계속될 전망입니다.

오늘 서쪽 지역부터 하늘이 점차 맑아지겠습니다.

동풍의 영향으로 강원 동해안과 경북 동해안에는 저녁까지 5~40mm의 비가 내리겠습니다.

제주도는 우선 내일까지 10~60mm의 비가 내리겠고 다음 주 초까지 비가 길게 이어지겠습니다.

지금까지 날씨 전해드렸습니다.

박소연 기상캐스터/그래픽:박혜령

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [오후날씨 꿀팁] 절기 입추, 한낮 무더위…동해안·제주 비
    • 입력 2025-08-07 12:28:19
    • 수정2025-08-07 12:30:59
    뉴스 12
절기 입추인 오늘도 후텁지근한 무더위는 여전합니다.

서울은 맑은 하늘에 기온이 빠르게 오르고 있습니다.

이 시각 서울의 체감온도는 30도를 웃돌고 있습니다.

폭염특보가 이어지고 있는 남부지방과 제주도는 최고 체감온도가 33도 안팎까지 오르겠습니다.

서울과 춘천, 청주의 낮 기온 32도, 광양과 창원은 34도가 예상됩니다.

오늘 입추가 지나면 서울의 최저 기온이 23도로 내려가는 등 내륙 곳곳은 열대야가 차츰 해소되겠습니다.

다만 30도를 웃도는 낮 더위는 계속될 전망입니다.

오늘 서쪽 지역부터 하늘이 점차 맑아지겠습니다.

동풍의 영향으로 강원 동해안과 경북 동해안에는 저녁까지 5~40mm의 비가 내리겠습니다.

제주도는 우선 내일까지 10~60mm의 비가 내리겠고 다음 주 초까지 비가 길게 이어지겠습니다.

지금까지 날씨 전해드렸습니다.

박소연 기상캐스터/그래픽:박혜령
박소연
박소연 기상캐스터

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 특검, 김건희 여사 구속영장 청구

[속보] 특검, 김건희 여사 구속영장 청구
윤석열 전 대통령 2차 체포집행 무산…우원식·임성근 조사

윤석열 전 대통령 2차 체포집행 무산…우원식·임성근 조사
미 트럼프 행정부 상호관세 공식 발효…“한국에 15%”

미 트럼프 행정부 상호관세 공식 발효…“한국에 15%”
국힘 당대표 ‘컷오프’ 발표…<br>22일 전당대회

국힘 당대표 ‘컷오프’ 발표…22일 전당대회
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.