타이완 당국 “TSMC, 미 ‘반도체 100% 관세’ 면제”

세계 최대 반도체 위탁생산(파운드리) 업체인 타이완 TSMC는 도널드 트럼프 미 행정부가 예고한 반도체에 대한 100% 관세를 면제받는다고 AFP통신이 7일 보도했습니다.



보도에 따르면 타이완 류징칭 타이완 국가발전위원회(NDC) 주임위원(장관급)은 이날 의회 브리핑에서 “타이완의 주요 수출기업이자 미국에 공장을 갖고 있는 TSMC는 (반도체 관세에서) 면제된다”고 말했습니다.



그는 이어 “일부 타이완 반도체 업체들은 이번 100% 관세의 영향을 받을 수 있지만, 그들의 경쟁자들 또한 마찬가지로 관세를 적용받을 것”이라면서 “현재 타이완은 세계에서 선도적인 위치를 차지하고 있으며, 선두주자가 경쟁자들과 똑같은 출발선에 선다면 선두주자는 계속 앞서나갈 수 있다고 생각한다”고 밝혔습니다.



그는 또 “이는 (관세 영향에 대한) 예비적 의견이며, 앞으로 계속 상황을 관찰하고 중단기 지원책을 제안할 것”이라고 강조했습니다.



이러한 발언은 트럼프 대통령이 현지 시각 6일 반도체에 약 100%의 품목별 관세를 부과할 것이라고 밝힌 이후 나온 것입니다.



트럼프 대통령은 구체적인 시행 시점에 대해서는 언급하지 않았습니다.



타이완은 전 세계 칩의 절반 이상을 생산하는 반도체 제조 강국으로, 특히 고급 칩의 경우 대부분 타이완에서 만들어진다고 AFP는 전했습니다.



인공지능(AI) 칩 선두주자인 엔비디아가 칩 대부분을 타이완 TSMC에 맡기고 있어 관세가 부과되면 엔비디아는 물론 관련 공급망을 나눠 가진 미국의 빅테크(거대 정보통신기업)에 직격탄이 될 것이라는 우려가 제기돼왔습니다.



앞서 TSMC가 미국에 추가로 1천억 달러(약 147조 원)를 투자하겠다고 선제 발표해 타이완이 미국과의 관세 협상에서 이점이 있을 것이란 관측이 나왔지만, 트럼프 대통령은 타이완에 20%의 상호 관세를 부과했습니다.



타이완 정부는 관세율 20%는 임시이며, 양국 간 협상이 계속 진행 중이라고 밝혔습니다.



[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]



