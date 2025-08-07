국제

타이완 당국 “TSMC, 미 ‘반도체 100% 관세’ 면제”

입력 2025.08.07 (12:31) 수정 2025.08.07 (12:32)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

세계 최대 반도체 위탁생산(파운드리) 업체인 타이완 TSMC는 도널드 트럼프 미 행정부가 예고한 반도체에 대한 100% 관세를 면제받는다고 AFP통신이 7일 보도했습니다.

보도에 따르면 타이완 류징칭 타이완 국가발전위원회(NDC) 주임위원(장관급)은 이날 의회 브리핑에서 “타이완의 주요 수출기업이자 미국에 공장을 갖고 있는 TSMC는 (반도체 관세에서) 면제된다”고 말했습니다.

그는 이어 “일부 타이완 반도체 업체들은 이번 100% 관세의 영향을 받을 수 있지만, 그들의 경쟁자들 또한 마찬가지로 관세를 적용받을 것”이라면서 “현재 타이완은 세계에서 선도적인 위치를 차지하고 있으며, 선두주자가 경쟁자들과 똑같은 출발선에 선다면 선두주자는 계속 앞서나갈 수 있다고 생각한다”고 밝혔습니다.

그는 또 “이는 (관세 영향에 대한) 예비적 의견이며, 앞으로 계속 상황을 관찰하고 중단기 지원책을 제안할 것”이라고 강조했습니다.

이러한 발언은 트럼프 대통령이 현지 시각 6일 반도체에 약 100%의 품목별 관세를 부과할 것이라고 밝힌 이후 나온 것입니다.

트럼프 대통령은 구체적인 시행 시점에 대해서는 언급하지 않았습니다.

타이완은 전 세계 칩의 절반 이상을 생산하는 반도체 제조 강국으로, 특히 고급 칩의 경우 대부분 타이완에서 만들어진다고 AFP는 전했습니다.

인공지능(AI) 칩 선두주자인 엔비디아가 칩 대부분을 타이완 TSMC에 맡기고 있어 관세가 부과되면 엔비디아는 물론 관련 공급망을 나눠 가진 미국의 빅테크(거대 정보통신기업)에 직격탄이 될 것이라는 우려가 제기돼왔습니다.

앞서 TSMC가 미국에 추가로 1천억 달러(약 147조 원)를 투자하겠다고 선제 발표해 타이완이 미국과의 관세 협상에서 이점이 있을 것이란 관측이 나왔지만, 트럼프 대통령은 타이완에 20%의 상호 관세를 부과했습니다.

타이완 정부는 관세율 20%는 임시이며, 양국 간 협상이 계속 진행 중이라고 밝혔습니다.

[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 타이완 당국 “TSMC, 미 ‘반도체 100% 관세’ 면제”
    • 입력 2025-08-07 12:31:33
    • 수정2025-08-07 12:32:35
    국제
세계 최대 반도체 위탁생산(파운드리) 업체인 타이완 TSMC는 도널드 트럼프 미 행정부가 예고한 반도체에 대한 100% 관세를 면제받는다고 AFP통신이 7일 보도했습니다.

보도에 따르면 타이완 류징칭 타이완 국가발전위원회(NDC) 주임위원(장관급)은 이날 의회 브리핑에서 “타이완의 주요 수출기업이자 미국에 공장을 갖고 있는 TSMC는 (반도체 관세에서) 면제된다”고 말했습니다.

그는 이어 “일부 타이완 반도체 업체들은 이번 100% 관세의 영향을 받을 수 있지만, 그들의 경쟁자들 또한 마찬가지로 관세를 적용받을 것”이라면서 “현재 타이완은 세계에서 선도적인 위치를 차지하고 있으며, 선두주자가 경쟁자들과 똑같은 출발선에 선다면 선두주자는 계속 앞서나갈 수 있다고 생각한다”고 밝혔습니다.

그는 또 “이는 (관세 영향에 대한) 예비적 의견이며, 앞으로 계속 상황을 관찰하고 중단기 지원책을 제안할 것”이라고 강조했습니다.

이러한 발언은 트럼프 대통령이 현지 시각 6일 반도체에 약 100%의 품목별 관세를 부과할 것이라고 밝힌 이후 나온 것입니다.

트럼프 대통령은 구체적인 시행 시점에 대해서는 언급하지 않았습니다.

타이완은 전 세계 칩의 절반 이상을 생산하는 반도체 제조 강국으로, 특히 고급 칩의 경우 대부분 타이완에서 만들어진다고 AFP는 전했습니다.

인공지능(AI) 칩 선두주자인 엔비디아가 칩 대부분을 타이완 TSMC에 맡기고 있어 관세가 부과되면 엔비디아는 물론 관련 공급망을 나눠 가진 미국의 빅테크(거대 정보통신기업)에 직격탄이 될 것이라는 우려가 제기돼왔습니다.

앞서 TSMC가 미국에 추가로 1천억 달러(약 147조 원)를 투자하겠다고 선제 발표해 타이완이 미국과의 관세 협상에서 이점이 있을 것이란 관측이 나왔지만, 트럼프 대통령은 타이완에 20%의 상호 관세를 부과했습니다.

타이완 정부는 관세율 20%는 임시이며, 양국 간 협상이 계속 진행 중이라고 밝혔습니다.

[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]
홍진아
홍진아 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 특검, 김건희 여사 구속영장 청구

[속보] 특검, 김건희 여사 구속영장 청구
윤석열 전 대통령 2차 체포집행 무산…우원식·임성근 조사

윤석열 전 대통령 2차 체포집행 무산…우원식·임성근 조사
미 트럼프 행정부 상호관세 공식 발효…“한국에 15%”

미 트럼프 행정부 상호관세 공식 발효…“한국에 15%”
국힘 당대표 ‘컷오프’ 발표…<br>22일 전당대회

국힘 당대표 ‘컷오프’ 발표…22일 전당대회
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.