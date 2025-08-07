뉴스 12

중국, AI가 반려동물 돌본다? AI 용품 수요 급증

입력 2025.08.07 (12:47) 수정 2025.08.07 (12:52)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

알프스 교통난에 “추가 요금 내세요”

알프스 교통난에 “추가 요금 내세요”
“솟구치고 쑥 빠지고”…폭우 발밑 지뢰 ‘맨홀’ 주의

“솟구치고 쑥 빠지고”…폭우 발밑 지뢰 ‘맨홀’ 주의

다음
[앵커]

중국에선 반려동물 시장이 커지면서, AI 기술이 적용된 용품 시장도 크게 늘고 있습니다.

[리포트]

광둥성에 사는 가오 씨는 반려묘 네 마리를 키우고 있습니다.

AI 기능으로 고양이의 배변을 감지한 뒤 처리하는 고양이 자동 배변 처리기를 얼마 전, 구매했는데 크게 만족하고 있습니다.

[가오 씨 : "고양이가 들어가서 볼일을 보면, 자동으로 청소가 되죠. 체중까지 잴 수 있어 좋아요."]

이 기기에는 AI와 로봇 공학이 결합해 있는데요.

고양이 개체 식별과 배변 상태 감지, 그리고 건강 이상 신호 분석까지 해냅니다.

앱과 연동돼 반려동물의 식사량을 조절할 수 있는 인공 지능 기반의 자동 식수기와 급식기, 십 분이면 몸을 말려주는 강아지 전용 살균 드라이기는 없어서 못 팔 정도입니다.

중국의 반려동물 시장 규모는 올해 8114억 위안, 한화 157조 원으로 추산되는데, 이중 AI 인식 기능을 갖춘 제품의 수요와 공급이 크게 늘고 있습니다.

KBS 월드 뉴스입니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 중국, AI가 반려동물 돌본다? AI 용품 수요 급증
    • 입력 2025-08-07 12:47:24
    • 수정2025-08-07 12:52:43
    뉴스 12
[앵커]

중국에선 반려동물 시장이 커지면서, AI 기술이 적용된 용품 시장도 크게 늘고 있습니다.

[리포트]

광둥성에 사는 가오 씨는 반려묘 네 마리를 키우고 있습니다.

AI 기능으로 고양이의 배변을 감지한 뒤 처리하는 고양이 자동 배변 처리기를 얼마 전, 구매했는데 크게 만족하고 있습니다.

[가오 씨 : "고양이가 들어가서 볼일을 보면, 자동으로 청소가 되죠. 체중까지 잴 수 있어 좋아요."]

이 기기에는 AI와 로봇 공학이 결합해 있는데요.

고양이 개체 식별과 배변 상태 감지, 그리고 건강 이상 신호 분석까지 해냅니다.

앱과 연동돼 반려동물의 식사량을 조절할 수 있는 인공 지능 기반의 자동 식수기와 급식기, 십 분이면 몸을 말려주는 강아지 전용 살균 드라이기는 없어서 못 팔 정도입니다.

중국의 반려동물 시장 규모는 올해 8114억 위안, 한화 157조 원으로 추산되는데, 이중 AI 인식 기능을 갖춘 제품의 수요와 공급이 크게 늘고 있습니다.

KBS 월드 뉴스입니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 특검, 김건희 여사 구속영장 청구

[속보] 특검, 김건희 여사 구속영장 청구
윤석열 전 대통령 2차 체포집행 무산…우원식·임성근 조사

윤석열 전 대통령 2차 체포집행 무산…우원식·임성근 조사
미 트럼프 행정부 상호관세 공식 발효…“한국에 15%”

미 트럼프 행정부 상호관세 공식 발효…“한국에 15%”
국힘 당대표 ‘컷오프’ 발표…<br>22일 전당대회

국힘 당대표 ‘컷오프’ 발표…22일 전당대회
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.