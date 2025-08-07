뉴스 12

부동산 위법행위 천5백여 건 적발…과태료 63억 원

입력 2025.08.07 (12:54) 수정 2025.08.07 (12:57)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

커피 내리고 바둑 두고…중국에서 로봇 종합 판매점 등장

커피 내리고 바둑 두고…중국에서 로봇 종합 판매점 등장
코스피 3,217.01 코스닥 803.85

코스피 3,217.01 코스닥 803.85

다음
서울시가 최근 1년간 체결된 부동산 거래 가운데 자료를 신고하지 않거나 거짓으로 신고한 위법 행위 천5백여 건을 적발해 63억원의 과태료를 부과했습니다.

사례별로는 부동산 거래 계약일로부터 30일 안에 거래 정보를 지자체에 신고하지 않은 '지연 신고'가 1,327건으로 가장 많았습니다.

신고하지 않거나 자료를 거짓으로 제출한 사례는 222건, 거래 가격을 거짓으로 신고한 사례는 24건이었습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 부동산 위법행위 천5백여 건 적발…과태료 63억 원
    • 입력 2025-08-07 12:54:08
    • 수정2025-08-07 12:57:24
    뉴스 12
서울시가 최근 1년간 체결된 부동산 거래 가운데 자료를 신고하지 않거나 거짓으로 신고한 위법 행위 천5백여 건을 적발해 63억원의 과태료를 부과했습니다.

사례별로는 부동산 거래 계약일로부터 30일 안에 거래 정보를 지자체에 신고하지 않은 '지연 신고'가 1,327건으로 가장 많았습니다.

신고하지 않거나 자료를 거짓으로 제출한 사례는 222건, 거래 가격을 거짓으로 신고한 사례는 24건이었습니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 특검, 김건희 여사 구속영장 청구

[속보] 특검, 김건희 여사 구속영장 청구
윤석열 전 대통령 2차 체포집행 무산…우원식·임성근 조사

윤석열 전 대통령 2차 체포집행 무산…우원식·임성근 조사
미 트럼프 행정부 상호관세 공식 발효…“한국에 15%”

미 트럼프 행정부 상호관세 공식 발효…“한국에 15%”
국힘 당대표 ‘컷오프’ 발표…<br>22일 전당대회

국힘 당대표 ‘컷오프’ 발표…22일 전당대회
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.