[오후날씨 꿀팁] 절기 입추, 남부 폭염특보…동해안·제주 비

극심한 더위는 물러갔지만 여전히 그늘을 벗어나면 덥습니다.



남부지방에는 폭염주의보가 이어지는 가운데 서울과 춘천, 청주의 낮 기온 32도, 광양과 창원은 34도까지 오르겠습니다.



지난주처럼 35도를 웃도는 폭염까지는 없겠지만, 당분간 대부분 지방에서 낮기온 30도를 계속 웃돌겠습니다.



밤더위는 차츰 해소되겠습니다.



내일 서울의 최저 기온이 23도 등 내륙 곳곳에서 25도 아래로 내려가는 곳이 많겠습니다.



하늘은 점차 맑아지겠지만 동풍의 영향으로 강원 동해안과 경북 동해안에는 저녁까지 비가 내리겠습니다.



제주도는 우선 내일까지 10~60mm의 비가 내리겠습니다.



낮 기온은 대전 31도, 광주와 부산 32도, 대구 33도가 예상됩니다.



바다의 물결은 제주 먼바다와 남해 먼바다에서 최고 3.5m로 높게 일겠습니다.



남해안과 제주도 해안에는 높은 물결이 방파제나 해안도로를 넘는 곳이 있겠습니다.



내일은 동해안에 소나기 오는 곳이 있겠고 토요일에는 충청과 남부지방에서 비가 내리겠습니다.



제주도는 다음 주 초까지 비가 길게 이어지겠습니다.



지금까지 날씨 전해드렸습니다.



박소연 기상캐스터/그래픽:박혜령



