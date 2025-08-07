일본 후쿠시마 원전 오염수 14차 방류…오는 25일 종료
입력 2025.08.07 (13:35) 수정 2025.08.07 (13:39)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
일본 도쿄전력이 후쿠시마 제1원자력발전소 오염수(일본 정부 명칭 '처리수') 14차 해양 방류를 7일 시작했다고 교도통신이 보도했습니다.
14차 방류는 오는 25일 종료될 예정이며 방류량은 기존과 동일한 7천800t입니다.
도쿄전력은 2025년도(2025년 4월∼2026년 3월)에 직전 1년간처럼 오염수를 7회 방류해 총 5만 4천600t을 처분할 예정입니다.
도쿄전력은 사고 원전 폐기를 위해 2023년 8월 오염수 방류를 시작했으며 지금까지 약 10만 1천900t을 방류했습니다.
[사진 출처 : AP=연합뉴스]
14차 방류는 오는 25일 종료될 예정이며 방류량은 기존과 동일한 7천800t입니다.
도쿄전력은 2025년도(2025년 4월∼2026년 3월)에 직전 1년간처럼 오염수를 7회 방류해 총 5만 4천600t을 처분할 예정입니다.
도쿄전력은 사고 원전 폐기를 위해 2023년 8월 오염수 방류를 시작했으며 지금까지 약 10만 1천900t을 방류했습니다.
[사진 출처 : AP=연합뉴스]
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 일본 후쿠시마 원전 오염수 14차 방류…오는 25일 종료
-
- 입력 2025-08-07 13:35:04
- 수정2025-08-07 13:39:35
일본 도쿄전력이 후쿠시마 제1원자력발전소 오염수(일본 정부 명칭 '처리수') 14차 해양 방류를 7일 시작했다고 교도통신이 보도했습니다.
14차 방류는 오는 25일 종료될 예정이며 방류량은 기존과 동일한 7천800t입니다.
도쿄전력은 2025년도(2025년 4월∼2026년 3월)에 직전 1년간처럼 오염수를 7회 방류해 총 5만 4천600t을 처분할 예정입니다.
도쿄전력은 사고 원전 폐기를 위해 2023년 8월 오염수 방류를 시작했으며 지금까지 약 10만 1천900t을 방류했습니다.
[사진 출처 : AP=연합뉴스]
14차 방류는 오는 25일 종료될 예정이며 방류량은 기존과 동일한 7천800t입니다.
도쿄전력은 2025년도(2025년 4월∼2026년 3월)에 직전 1년간처럼 오염수를 7회 방류해 총 5만 4천600t을 처분할 예정입니다.
도쿄전력은 사고 원전 폐기를 위해 2023년 8월 오염수 방류를 시작했으며 지금까지 약 10만 1천900t을 방류했습니다.
[사진 출처 : AP=연합뉴스]
-
-
홍진아 기자 gina@kbs.co.kr홍진아 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.