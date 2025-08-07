일본 후쿠시마 원전 오염수 14차 방류…오는 25일 종료

일본 도쿄전력이 후쿠시마 제1원자력발전소 오염수(일본 정부 명칭 '처리수') 14차 해양 방류를 7일 시작했다고 교도통신이 보도했습니다.



14차 방류는 오는 25일 종료될 예정이며 방류량은 기존과 동일한 7천800t입니다.



도쿄전력은 2025년도(2025년 4월∼2026년 3월)에 직전 1년간처럼 오염수를 7회 방류해 총 5만 4천600t을 처분할 예정입니다.



도쿄전력은 사고 원전 폐기를 위해 2023년 8월 오염수 방류를 시작했으며 지금까지 약 10만 1천900t을 방류했습니다.



[사진 출처 : AP=연합뉴스]



