스포츠K

[영상] 황성빈, 이번엔 주루 논란…오해? 의욕 과다?

입력 2025.08.07 (13:36) 수정 2025.08.07 (13:36)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

롯데 외야수 황성빈을 향한 논란이 연일 끊이질 않고 있습니다.

어제(6일)는 주루가 문제였습니다.

KIA와의 경기에서 5회 말 1루 주자로 나가 있던 황성빈은 고승민의 땅볼 타구 때 2루로 진루하다 아웃을 당했습니다.

곧바로 KIA 박찬호와 황성빈 사이 논쟁이 벌어졌습니다.

박찬호는 황성빈이 지나치게 바깥쪽으로 주루해 송구 길목을 막았다는 듯한 제스쳐를 취했습니다.

신경전은 잠깐으로 끝났지만, 주인공이 황성빈이었기에 야구팬 사이에선 화제가 됐습니다.

황성빈은 지난달에도 냉방 기계 가격 사건과 이른바 중계 촬영 거부로 논란을 일으킨 바 있습니다.

연일 자신의 이름이 화제의 중심에 서자 황성빈은 정신적 고통을 토로하기도 했습니다.

이번 주루 논란, 황성빈을 향한 색안경 때문에 불거진 오해일까요?

아니면 황성빈의 의욕 과다일까요?

영상을 보고 판단해 주세요.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [영상] 황성빈, 이번엔 주루 논란…오해? 의욕 과다?
    • 입력 2025-08-07 13:36:21
    • 수정2025-08-07 13:36:34
    스포츠K
롯데 외야수 황성빈을 향한 논란이 연일 끊이질 않고 있습니다.

어제(6일)는 주루가 문제였습니다.

KIA와의 경기에서 5회 말 1루 주자로 나가 있던 황성빈은 고승민의 땅볼 타구 때 2루로 진루하다 아웃을 당했습니다.

곧바로 KIA 박찬호와 황성빈 사이 논쟁이 벌어졌습니다.

박찬호는 황성빈이 지나치게 바깥쪽으로 주루해 송구 길목을 막았다는 듯한 제스쳐를 취했습니다.

신경전은 잠깐으로 끝났지만, 주인공이 황성빈이었기에 야구팬 사이에선 화제가 됐습니다.

황성빈은 지난달에도 냉방 기계 가격 사건과 이른바 중계 촬영 거부로 논란을 일으킨 바 있습니다.

연일 자신의 이름이 화제의 중심에 서자 황성빈은 정신적 고통을 토로하기도 했습니다.

이번 주루 논란, 황성빈을 향한 색안경 때문에 불거진 오해일까요?

아니면 황성빈의 의욕 과다일까요?

영상을 보고 판단해 주세요.
문영규
문영규 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 특검, 김건희 여사 구속영장 청구

[속보] 특검, 김건희 여사 구속영장 청구
윤석열 전 대통령 2차 체포집행 무산…우원식·임성근 조사

윤석열 전 대통령 2차 체포집행 무산…우원식·임성근 조사
미 트럼프 행정부 상호관세 공식 발효…“한국에 15%”

미 트럼프 행정부 상호관세 공식 발효…“한국에 15%”
국힘 당대표 ‘컷오프’ 발표…<br>22일 전당대회

국힘 당대표 ‘컷오프’ 발표…22일 전당대회
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.