[영상] 황성빈, 이번엔 주루 논란…오해? 의욕 과다?

롯데 외야수 황성빈을 향한 논란이 연일 끊이질 않고 있습니다.



어제(6일)는 주루가 문제였습니다.



KIA와의 경기에서 5회 말 1루 주자로 나가 있던 황성빈은 고승민의 땅볼 타구 때 2루로 진루하다 아웃을 당했습니다.



곧바로 KIA 박찬호와 황성빈 사이 논쟁이 벌어졌습니다.



박찬호는 황성빈이 지나치게 바깥쪽으로 주루해 송구 길목을 막았다는 듯한 제스쳐를 취했습니다.



신경전은 잠깐으로 끝났지만, 주인공이 황성빈이었기에 야구팬 사이에선 화제가 됐습니다.



황성빈은 지난달에도 냉방 기계 가격 사건과 이른바 중계 촬영 거부로 논란을 일으킨 바 있습니다.



연일 자신의 이름이 화제의 중심에 서자 황성빈은 정신적 고통을 토로하기도 했습니다.



이번 주루 논란, 황성빈을 향한 색안경 때문에 불거진 오해일까요?



아니면 황성빈의 의욕 과다일까요?



영상을 보고 판단해 주세요.



