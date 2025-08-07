경기 용인서 차량 서비스센터 화재…1명 경상

오늘(7일) 오전 11시 반쯤 경기도 용인시 상현동의 한 차량 서비스센터에서 불이 나 30분 만에 꺼졌습니다.



이 불로 남성 1명이 얼굴과 팔 등에 화상을 입고 인근 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있습니다.



또, 당시 근무하던 직원 4명이 밖으로 대피했고, 화재 당시 검은 연기가 치솟으면서 경기소방본부에 9건의 신고가 접수되기도 했습니다.



경찰과 소방 당국은 가스통 주변에서 불길이 시작됐다는 신고자 진술을 토대로 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사하고 있습니다.



