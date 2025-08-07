전남대 43대 교수회장에 통계학과 김민수 교수 당선
입력 2025.08.07 (13:45)
전남대학교 43대 교수회장으로 자연과학대학 통계학과 김민수 교수가 당선됐습니다.
전남대 교수회장선거관리위원회는 김민수 교수가 53.3%의 득표율로 신소재공학부 김진혁 교수를 누르고 당선됐다고 밝혔습니다.
김민수 교수는 선거 기간 고등교육 공공성 강화와 지역 균형발전, 교육‧연구비 제도 개선, 실질적인 교수 복지 강화 등을 주요 공약으로 내세웠습니다.
신임 교수회장의 임기는 다음 달( 9월) 1일부터 2년간이고, 교수회 출범 이후 교수평의회 의장으로도 선임될 예정입니다.
