경기도 소비쿠폰 신청률 94.6%
입력 2025.08.07 (13:46) 수정 2025.08.07 (13:48)
경기도는 민생회복 소비쿠폰 신청률이 17일 만에 94.6%를 넘었다고 밝혔습니다.
도내 소비쿠폰 지급 대상은 1천357만 1천658명으로 지급 예정액은 2조 1천826억 원입니다.
지난달 21일 신청 업무가 시작된 이래 지난 6일까지 17일간 도내에선 지급 대상의 94.6%인 1천284만 3천153명이 소비쿠폰을 신청한 것으로 집계됐습니다. 신청 금액은 2조 649억 원에 이릅니다.
이 가운데 소비쿠폰 신청이 불편한 도민을 대상으로 각 시군이 '찾아가는 신청'을 통해 접수한 건수는 1만 2천923건입니다.
[사진 출처 : 연합뉴스]
