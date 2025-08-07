경제

HD현대, 미국 안두릴과 협력 확대…함정 공동개발

입력 2025.08.07 (13:49) 수정 2025.08.07 (13:50)

HD현대가 미국 AI 방산기업 안두릴 인더스트리와 함정 분야 협력을 확대하기로 했습니다.

HD현대는 어제(6일) 경기도 성남 HD현대 글로벌R＆D센터에서 안두릴과 '함정 개발 협력을 위한 합의각서(MOA)'를 체결했다고 오늘(7일) 밝혔습니다.

최근 한미 조선 협력 분위기에 발맞춰 HD현대의 미국 시장 진출에 탄력이 붙는 모양새입니다.

안두릴은 AI에 기반한 임무 통제 체계, 감시 정찰 체계, 무인 잠수정, 드론 등을 미국 해군·국방부, 호주 국방부 등에 납품하는 방산기업입니다.

앞서 양사는 지난 4월 '무인수상정(USV) 개발 및 시장 진출을 위한 양해각서'를 체결했고 이번 MOA는 이를 보다 구체화한 것입니다.

MOA에 따라 한국 시장에서는 HD현대가 개발 중인 무인수상정에 안두릴의 자율 임무 수행 체계 설루션이 탑재되고, 미국 시장에서는 안두릴이 개발한 유·무인 함정에 HD현대의 AI 함정 자율화 기술이 공급되며 HD현대가 설계·건조도 맡습니다.

양사는 또 한국과 미국 시장에서 각각 선보일 USV 프로토타입(시제품) 공동 개발을 추진하기로 했습니다.

한국 시장 프로토타입은 2027년께 선보일 계획입니다.

주원호 HD현대중공업 특수선사업대표는 "무인함정은 미래 해전의 핵심이자 필수 요소"라며 "최고 수준의 자율 임무 수행 체계 기술을 갖춘 안두릴과의 협력을 통해 세계 최고 수준의 무인 함정을 개발하겠다"고 말했습니다.

팔머 럭키 안두릴 공동설립자는 "세계 최고 수준의 기술력을 갖춘 HD현대의 함정 설계, 건조에 관한 기술 협력을 할 수 있게 돼 매우 기쁘다"며 "미국과 한국 시장에서의 강력한 협력 파트너로서 '윈-윈'하기를 기대한다"고 말했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / HD현대 제공]

박경준
박경준 기자

