수원시, 공공부문 ‘탄소중립 실천’ 가이드라인 수립

입력 2025.08.07 (13:49) 수정 2025.08.07 (13:50)

경기 수원시는 일상 업무에서부터 회의, 행사, 축제 등 모든 공공행정에서 탄소중립 실천에 나선다고 밝혔습니다.

이를 위해 구체적 실행 기준과 적용 방안을 담은 ‘수원시 공공부문 탄소중립 실천 가이드라인’을 수립해 시행합니다.

가이드라인은 일상 업무, 회의 운영, 행사·축제 등 3개 분야, 10개 과제, 35개 실천 수칙으로 구성됐습니다.

일상 업무 분야는 사무공간의 에너지 절감과 자원 절약으로 친환경 업무 환경 조성을 목표로 냉난방 에너지 최소화, 대중교통 이용, 인쇄물 최소화·디지털 전환, 녹색제품 구매 등이 실천 수칙으로 제안됐습니다.

회의 운영 분야는 비대면 회의와 전자자료 활용 등으로 디지털 기반의 저탄소 회의 문화 확산을 위해 종이 없는 회의 운영, 다회용기 사용·친환경 홍보물 제작, 회의실 냉난방 절감 등을 실천합니다.

행사·축제 분야에서는 기획부터 운영, 평가까지 전 과정에 친환경 요소를 반영해 탄소 중립형 운영체계를 구축합니다. 주요 실천 수칙은 대중교통 접근성 분석, 행사 프로그램 압축, 쓰레기 최소화 행사 기획·운영 등입니다.

이번 가이드라인은 수원시와 공공기관, 출자·출연기관, 공공시설·관계기관을 비롯한 모든 공공부문 조직에 적용됩니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 수원시 제공]

