재난·기후·환경

덥지만 입추는 입추…한낮 30℃대 초반, 열대야도 멈칫

입력 2025.08.07 (14:00)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

절기 '입추'인 오늘 폭염의 기세가 조금은 꺾인 가운데 저녁까지 강원·경북의 산지와 동해안을 중심으로 소나기 오는 곳이 있겠습니다.

예상 강수량은 5~40mm 사이로 지역별 편차가 크겠습니다.

제주도는 오늘부터 내일 사이 10~60mm의 비가 내리겠고, 주말을 거쳐 다음 주 초까지도 거의 매일 비 소식이 있겠습니다.

오늘 낮 기온은 남부를 제외한 대부분 지방에서 30도 대 초반에 머물고 있고 내일도 비슷하겠습니다.

아침 기온은 서울 23도 등 전국이 19도에서 25도로 오늘보다도 많게는 4도가량 낮아져 한층 더 선선하겠습니다.

습도가 높아 한낮에는 후텁지근하겠지만 열대야는 당분간 잘 나타나지 않겠습니다.

바다의 물결은 내일 남해 동부 바깥 먼바다와 제주도 남쪽 먼바다에서 2미터 안팎으로 비교적 높게 일겠습니다.

내일도 오늘과 마찬가지로 영동 지방에 소나기 내릴 때가 있겠습니다.

주말인 모레는 수도권을 제외한 대부분 권역에 비 소식이 있겠습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 덥지만 입추는 입추…한낮 30℃대 초반, 열대야도 멈칫
    • 입력 2025-08-07 14:00:23
    재난·기후·환경
절기 '입추'인 오늘 폭염의 기세가 조금은 꺾인 가운데 저녁까지 강원·경북의 산지와 동해안을 중심으로 소나기 오는 곳이 있겠습니다.

예상 강수량은 5~40mm 사이로 지역별 편차가 크겠습니다.

제주도는 오늘부터 내일 사이 10~60mm의 비가 내리겠고, 주말을 거쳐 다음 주 초까지도 거의 매일 비 소식이 있겠습니다.

오늘 낮 기온은 남부를 제외한 대부분 지방에서 30도 대 초반에 머물고 있고 내일도 비슷하겠습니다.

아침 기온은 서울 23도 등 전국이 19도에서 25도로 오늘보다도 많게는 4도가량 낮아져 한층 더 선선하겠습니다.

습도가 높아 한낮에는 후텁지근하겠지만 열대야는 당분간 잘 나타나지 않겠습니다.

바다의 물결은 내일 남해 동부 바깥 먼바다와 제주도 남쪽 먼바다에서 2미터 안팎으로 비교적 높게 일겠습니다.

내일도 오늘과 마찬가지로 영동 지방에 소나기 내릴 때가 있겠습니다.

주말인 모레는 수도권을 제외한 대부분 권역에 비 소식이 있겠습니다.
박주경
박주경 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

특검, 김건희 여사 구속영장 청구

특검, 김건희 여사 구속영장 청구
내란특검 “윤석열, 내란 재판 불출석하면 구인영장 발부 요청”

내란특검 “윤석열, 내란 재판 불출석하면 구인영장 발부 요청”
트럼프 “관세가 밀려오네!”…삼성·하이닉스 ‘100% 관세폭탄’ 진짜 피할까?

트럼프 “관세가 밀려오네!”…삼성·하이닉스 ‘100% 관세폭탄’ 진짜 피할까?
국민의힘, 당권 경쟁 ‘4파전’ …“내부총질” “피노키오” 신경전

국민의힘, 당권 경쟁 ‘4파전’ …“내부총질” “피노키오” 신경전
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.