경제

서울 아파트값 6주 만 상승 전환…“관망세 속 상승 거래 체결”

입력 2025.08.07 (14:00) 수정 2025.08.07 (14:02)

서울 아파트값이 6주 만에 상승세로 전환했습니다.

한국부동산원은 이달 1일 기준 전국 주간 아파트 가격 동향을 조사한 결과, 서울 아파트값이 전주보다 0.14% 올랐다고 오늘(7일) 밝혔습니다.

전주 0.12% 상승 폭과 비교하면 0.02%P 확대된 수치입니다.

서울 아파트값 상승 폭은 6월 넷째 주 0.43%를 기록한 이후 7월 넷째 주까지 5주 연속 감소세를 기록했습니다.

부동산원은 “매수 관망세가 지속되며 전반적인 수요는 위축됐지만, 재건축 이슈 단지와 역세권, 학군지 등 선호 단지를 중심으로 매수 문의가 증가하고 상승 거래 체결되며 지난주 대비 상승 폭이 확대됐다”고 설명했습니다.

특히, 성동구가 0.33% 올랐는데 전주보다 0.11%P 상승 폭을 키웠습니다.

이외 용산구(0.17%→0.22%), 광진구(0.17%→0.24%), 마포구(0.11%→0.14%), 강동구(0.07%→0.14%), 강남구(0.11%→0.15%)도 상승 폭을 키웠습니다.

반면, 서초구(0.21%→0.16%), 송파구(0.41%→0.38%), 동작구(0.11%→0.09%) 등은 상승 폭이 축소됐습니다.

경기 역시 0.1% 상승해 전주(0.00%)보다 상승 폭을 키웠습니다. 인천은 0.05% 하락해 전주 하락 폭을 유지했습니다.

전국 아파트 전셋값은 0.01% 올라 지난주와 같은 상승 폭을 유지했습니다.

서울은 0.05% 올라 전주보다 0.01%P 상승 폭이 축소됐습니다.

주간 아파트 가격 동향에 대한 세부 자료는 한국부동산원 부동산통계정보시스템 R-ONE(www.reb.or.kr/r-one) 또는 한국부동산원 부동산 정보 앱을 통해 확인할 수 있습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

[사진 출처 : 연합뉴스]
