교육부, 교내 디지털성범죄 전문 지원단 구성…100개교 점검

입력 2025.08.07 (14:04) 수정 2025.08.07 (14:09)

교육부는 불법 촬영과 딥페이크 등 교내 디지털 성폭력을 예방하기 위한 '포티켓(포토+에티켓) 현장지원단'을 구성하고 전국 초·중·고 100개교를 점검했다고 오늘(7일) 밝혔습니다.

성평등 분야 전문가 100명으로 구성된 포티켓 현장지원단은 화장실·탈의실·샤워실 등 범죄 취약 시설을 살피고 필요한 경우 환경 개선 방안을 제공했습니다.

또 해당 학교 학생들을 대상으로 디지털 성폭력 예방과 대응 교육을 실시했습니다.

교육부는 이번 사업에 참여한 학교의 만족도가 96.4점으로 매우 높게 나타났다며, 하반기에도 300개 학교를 지원할 예정이라고 전했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 교육부 제공]

