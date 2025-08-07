주한미군 기지 에어쇼에서 전투기 불법 촬영한 대만인 징역형
입력 2025.08.07 (14:04)
주한미군 공군기지에서 열린 에어쇼 행사장에 들어가 전투기를 무단 촬영한 대만인들이 징역형의 집행유예를 선고받았습니다.
수원지법 평택지원 형사3단독 우제천 판사는 지난달 22일 군사기지 및 군사시설보호법 위반 등 혐의로 구속기소 된 60대 A 씨와 40대 B 씨 등 대만 국적을 가진 2명에게 각각 징역 1년 6월에 집행유예 3년을 선고했습니다.
이들은 지난 5월 10일 오전 10시쯤 평택시 소재 주한미군 오산기지에서 열린 '2025 오산 에어쇼'에 부대장 승인 없이 출입한 뒤 전투기 등 군사시설 10여 장을 불법 촬영한 혐의를 받았습니다.
통상 에어쇼에서는 입장객들이 자유롭게 사진을 찍을 수 있지만, 미군은 이번 행사에서 중국과 대만 등 특정 국가의 국민들에 대해서는 에어쇼 출입을 금지했습니다.
이들은 미군으로부터 세 차례에 걸쳐 출입을 제지당했음에도 내국인 출입구를 통해 한국인들 틈에 끼어 에어쇼 행사장 안으로 몰래 들어간 것으로 조사됐습니다.
이들은 경찰 조사에서 "호기심에 촬영한 것"이라고 진술한 것으로 전해졌습니다.
입력 2025-08-07 14:04:28
수정2025-08-07 14:16:12
신지수 기자 js@kbs.co.kr
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.