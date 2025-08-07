뉴스2

[오후날씨 꿀팁] ‘입추’절기 더위 계속…극심한 폭염은 꺾여

입력 2025.08.07 (14:08)

비가 내린 뒤 극심했던 폭염의 기세는 다소 수그러들었습니다.

한낮에 35도를 넘나들던 폭염은 수그러들었지만 오늘 서울의 낮 최고 기온 32도, 내일 31도 등 당분간 30도를 웃도는 더위는 계속되겠습니다.

내일은 서울의 아침 기온이 25도 아래로 내려가며 입추 절기가 지나고 열대야도 사라질 것으로 예상됩니다.

수도권을 비롯한 서쪽 지역부터 맑은 하늘이 드러나고 있습니다.

오후엔 점차 맑아지겠지만 동해안엔 저녁까지 5에서 40밀리미터의 비가 더 내리겠고, 제주도에도 내일까지 10에서 60밀리미터의 비가 내리겠습니다.

남부지방엔 폭염주의보가 계속되고 있습니다.

오늘 대구의 낮 기온 33도, 광주와 부산 32도까지 올라 온열 질환에 주의해야 합니다.

당분간 남해안과 제주 해안엔 너울이 강하게 밀려오겠습니다.

토요일엔 남부지방에 많은 비가 내리겠고, 특히 호남에 강한 비가 예상돼 대비해야 합니다.

기상정보였습니다.

노은지 기상캐스터/그래픽: 김유진

