부동산 권리금 문제로 다투다 흉기 휘두른 70대
입력 2025.08.07 (14:11) 수정 2025.08.07 (14:15)
부동산 권리금 문제로 다투다 흉기를 휘두른 남성이 경찰에 붙잡혀 조사를 받고 있습니다.
경기 고양경찰서는 특수 상해 혐의로 70대 남성 A 씨를 입건해 조사하고 있다고 오늘(7일) 밝혔습니다.
A 씨는 어제 오전 9시 반쯤 경기도 고양시의 한 부동산 사무실에서, 함께 있던 60대 남성에게 흉기를 휘둘러 다치게 한 혐의를 받습니다.
피해자는 배 등을 다쳤지만 생명에는 지장이 없는 것으로 확인됐습니다.
두 사람은 공인중개사로, 경찰 조사에서 부동산 인수인계를 하다 권리금 등 문제로 말다툼을 벌였다고 밝혔습니다.
경찰은 A 씨에 대한 구속영장을 신청해, 이르면 오늘 중 구속 여부가 결정될 예정입니다.
부동산 권리금 문제로 다투다 흉기 휘두른 70대
입력 2025-08-07 14:11:08
수정2025-08-07 14:15:39
최혜림 기자 gaegul@kbs.co.kr
