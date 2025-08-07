필리핀 상원, 두테르테 부통령 탄핵소추안 “사실상 기각”

세라 두테르테 필리핀 부통령에 대한 탄핵소추안이 최종 탄핵 심판을 맡은 필리핀 상원에서 사실상 기각됐습니다.



이에 따라 2028년 열리는 차기 대선의 유력 주자인 두테르테 부통령의 향후 행보가 한층 탄력을 받게 됐습니다.



현지 시각 7일 블룸버그 통신과 인콰이어러·필리핀스타 등 현지 매체에 따르면 전날 상원은 두테르테 부통령 탄핵소추안을 유보하는 결정을 찬성 19명, 반대 4명, 기권 1명으로 통과시켰습니다.



이번 결정은 그의 탄핵소추안이 위헌이라는 최근 필리핀 대법원 판결에 따른 것입니다.



앨런 피터 카예타노 상원의원은 대법원이 지난 판결을 번복하지 않는 한 이날 결정으로 두테르테 부통령 탄핵소추안은 무효가 된다고 설명했습니다.



앞서 지난달 25일 대법원은 두테르테 부통령 탄핵소추안이 동일 공무원에 대한 탄핵 제기를 1년 1회로 제한한 헌법 규정에 어긋난다고 판결했습니다.



지난해 12월 일부 야당과 시민사회단체 등은 두테르테 부통령의 예산 유용 의혹, 페르디난드 마르코스 대통령 부부 등을 암살하도록 자신의 경호원에게 지시했다는 발언 등과 관련해 3차례 탄핵을 제기했습니다.



이런 과정을 거쳐 올해 2월 4번째 탄핵안이 하원에서 통과됐는데 이것이 1년 1회 제한을 어겼다는 판단이었습니다.



현재 대법원은 두테르테 부통령 탄핵소추안 위헌 판결에 대한 재심 청구를 심리 중이지만, 재심에서 판결이 뒤집힐 가능성은 희박한 상황이어서 그에 대한 탄핵은 실질적으로 좌초된 것으로 보입니다.



지난 5월 총선에서 두테르테 부통령의 아버지인 로드리고 두테르테 전 대통령 진영이 사실상 승리한 이후 두테르테 부통령 탄핵의 동력이 크게 약해졌다는 관측이 제기돼 왔습니다.



[사진 출처 : AP=연합뉴스]



