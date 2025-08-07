정치

군 모집병 선발시 한국사·한국어시험 가산점 폐지

입력 2025.08.07 (14:11) 수정 2025.08.07 (14:16)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

병무청은 오는 10월 모집병 접수부터 군 임무수행과 관련이 적은 한국사능력검정시험과 한국어능력시험에 주던 가산점을 폐지한다고 오늘(7일) 밝혔습니다.

무도 단증 등 전투 특기와 관련 있는 자격증 소지자만 가산점을 준다는 것입니다.

가산점 상한선도 15점에서 10점으로 낮추고, 육·해·공군과 해병대 각각 달리 적용됐던 고교 출결 배점도 모두 5점으로 축소해 통일했습니다.

또한 육군 기술행정병 일부 특기에 대해 내년도 입영대상자를 올해 선발하는 연 모집제도를 시범 운영합니다.

지금까지 모집병 입영은 매월 접수와 선발을 통해 3개월 후 입영했습니다.

이 경우 상반기 입영 선호 시기에는 문제가 없지만 하반기 비선호 시기엔 지원자 감소로 안정적인 병력운영과 전투력 유지에 어려움이 있었습니다.

이에 내년에 입영하는 육군 기술행정병의 6개 특기를 올해 모집하는 연 모집 체계를 시범 도입해 오는 10월 중 선발할 계획입니다.

홍소영 병무청장은 "이번 모집병 제도개선은 군 임무와의 관련성이 낮은 평가 항목을 정비해, 더 실질적이고 공정한 선발체계를 만들기 위한 노력"이라고 말했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 병무청 제공]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 군 모집병 선발시 한국사·한국어시험 가산점 폐지
    • 입력 2025-08-07 14:11:08
    • 수정2025-08-07 14:16:28
    정치
병무청은 오는 10월 모집병 접수부터 군 임무수행과 관련이 적은 한국사능력검정시험과 한국어능력시험에 주던 가산점을 폐지한다고 오늘(7일) 밝혔습니다.

무도 단증 등 전투 특기와 관련 있는 자격증 소지자만 가산점을 준다는 것입니다.

가산점 상한선도 15점에서 10점으로 낮추고, 육·해·공군과 해병대 각각 달리 적용됐던 고교 출결 배점도 모두 5점으로 축소해 통일했습니다.

또한 육군 기술행정병 일부 특기에 대해 내년도 입영대상자를 올해 선발하는 연 모집제도를 시범 운영합니다.

지금까지 모집병 입영은 매월 접수와 선발을 통해 3개월 후 입영했습니다.

이 경우 상반기 입영 선호 시기에는 문제가 없지만 하반기 비선호 시기엔 지원자 감소로 안정적인 병력운영과 전투력 유지에 어려움이 있었습니다.

이에 내년에 입영하는 육군 기술행정병의 6개 특기를 올해 모집하는 연 모집 체계를 시범 도입해 오는 10월 중 선발할 계획입니다.

홍소영 병무청장은 "이번 모집병 제도개선은 군 임무와의 관련성이 낮은 평가 항목을 정비해, 더 실질적이고 공정한 선발체계를 만들기 위한 노력"이라고 말했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 병무청 제공]
윤진
윤진 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

특검, 김건희 여사 구속영장 청구

특검, 김건희 여사 구속영장 청구
내란특검 “윤석열, 내란 재판 불출석하면 구인영장 발부 요청”

내란특검 “윤석열, 내란 재판 불출석하면 구인영장 발부 요청”
트럼프 “관세가 밀려오네!”…삼성·하이닉스 ‘100% 관세폭탄’ 진짜 피할까?

트럼프 “관세가 밀려오네!”…삼성·하이닉스 ‘100% 관세폭탄’ 진짜 피할까?
국민의힘, 당권 경쟁 ‘4파전’ …“내부총질” “피노키오” 신경전

국민의힘, 당권 경쟁 ‘4파전’ …“내부총질” “피노키오” 신경전
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.