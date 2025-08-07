술 마시고 다투다 동거 여성 살해하려 한 30대 검거
입력 2025.08.07 (14:17) 수정 2025.08.07 (14:18)
함께 살던 여성을 흉기로 찔러 살해하려 한 남성이 경찰에 붙잡혔습니다.
인천 미추홀경찰서는 오늘(7일) 살인미수 혐의로 30대 남성 A 씨를 검거해 조사하고 있다고 밝혔습니다.
A 씨는 어젯밤 11시 반쯤 인천 미추홀구 용현동 한 아파트에서 동거 중인 30대 여성 B 씨를 흉기로 찔러 살해하려 한 혐의를 받고 있습니다.
B 씨는 가슴 등을 다쳐 병원에서 치료를 받고 있는데, 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌습니다.
경찰은 A 씨가 술을 마시고 다투다가 범행을 저지른 것으로 보고 정확한 경위를 조사하고 있습니다.
경찰은 A 씨에 대한 구속영장 신청을 검토하고 있습니다.
술 마시고 다투다 동거 여성 살해하려 한 30대 검거
입력 2025-08-07 14:17:20
수정2025-08-07 14:18:48
이윤우 기자 yw@kbs.co.kr
