‘남편 중요 부위 절단’ 50대 아내·사위, 살인미수 혐의 구속 송치

입력 2025.08.07 (14:19) 수정 2025.08.07 (14:27)

외도가 의심된다며 남편의 중요 신체 부위를 흉기로 자른 50대 아내와 범행에 가담한 사위가 검찰에 넘겨졌습니다.

인천 강화경찰서는 오늘(7일) 57살 여성 A 씨와 A 씨의 30대 사위를 살인미수 혐의로 검찰에 구속 송치했다고 밝혔습니다.

A 씨는 지난 1일 새벽 1시쯤 인천시 강화군 한 카페에서 흉기로 50대 남편의 얼굴과 팔 등을 여러 차례 찌르고 중요 신체 부위를 잘라 살해하려 한 혐의를 받고 있습니다.

사위는 피해자를 끈과 테이프로 결박하는 등 장모의 범행에 가담한 혐의를 받습니다.

피해자는 술을 마신 채 잠이 들어 별다른 저항을 하지 못한 것으로 조사됐습니다.

피해자는 신고를 받고 출동한 119구급대에 의해 병원으로 옮겨져 수술을 받았고 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌습니다.

A 씨는 경찰 조사에서 “남편의 외도가 의심돼 범행했다”고 주장한 것으로 알려졌고, 사위는 “A 씨가 시켜서 범행했다”며 일부 혐의를 인정한 것으로 전해졌습니다.

경찰 조사 결과 A 씨의 딸은 범행에 가담하지 않은 것으로 파악됐습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

[사진 출처 : 연합뉴스]
