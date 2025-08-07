남자프로농구

SK 다니엘·현대모비스 김건하, KBL 연고선수로 프로 직행

입력 2025.08.07 (14:34) 수정 2025.08.07 (14:35)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

고교 졸업 예정인 유망주 에디 다니엘(용산고)과 김건하(무룡고)가 KBL의 연고선수 제도를 통해 프로 무대로 직행합니다.

KBL은 오늘(7일) 2025 구단 연고선수 연고권 행사 결과를 발표하며 이들 2명이 각각 서울 SK와 울산 현대모비스에 지명됐다고 전했습니다.

아버지가 영국인, 어머니가 한국인인 에디 다니엘은 192㎝의 포워드이며, 김건하는 포인트 가드입니다.

이들 모두 지난해 국제농구연맹(FIBA) 18세 이하(U-18) 대표로 선발된 바 있습니다.

에디 다니엘과 김건하는 오는 10월 개막하는 2025-2026시즌부터 KBL 무대에 뛸 수 있게 됐는데, KBL은 2018년 연고 선수 제도 도입 이후 이들이 최초의 프로 지명 주인공이 됐다고도 설명했습니다.

KBL은 지역 연고제 활성화와 유망주 발굴을 위해 구단 유소년 클럽에 등록된 만 14세 이하 비 엘리트 선수를 대상으로 연고선수 제도를 시행해 왔습니다.

구단은 매년 최대 2명을 지명할 수 있으며, 지명된 선수는 고교 졸업 이후 신인 드래프트를 거치지 않고 해당 구단에 입단할 수 있습니다.

연고선수 중 고교 3학년이나 대학생 선수에 대해선 매년 7월 31일 기준으로 각 구단이 연고권을 유지하거나 해지할 수 있습니다.

고3의 경우에는 연고권이 유지될 경우 대학 진학이나 프로 지명을 선택해야 하는데, 에디 다니엘과 김건하는 최초로 프로에 지명됐습니다.

이들은 2025 신인 선수 드래프트 종료 이후 신인 선수가 출전할 수 있는 시점부터 경기에 나설 수 있습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / KBL 제공]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • SK 다니엘·현대모비스 김건하, KBL 연고선수로 프로 직행
    • 입력 2025-08-07 14:34:51
    • 수정2025-08-07 14:35:33
    남자프로농구
고교 졸업 예정인 유망주 에디 다니엘(용산고)과 김건하(무룡고)가 KBL의 연고선수 제도를 통해 프로 무대로 직행합니다.

KBL은 오늘(7일) 2025 구단 연고선수 연고권 행사 결과를 발표하며 이들 2명이 각각 서울 SK와 울산 현대모비스에 지명됐다고 전했습니다.

아버지가 영국인, 어머니가 한국인인 에디 다니엘은 192㎝의 포워드이며, 김건하는 포인트 가드입니다.

이들 모두 지난해 국제농구연맹(FIBA) 18세 이하(U-18) 대표로 선발된 바 있습니다.

에디 다니엘과 김건하는 오는 10월 개막하는 2025-2026시즌부터 KBL 무대에 뛸 수 있게 됐는데, KBL은 2018년 연고 선수 제도 도입 이후 이들이 최초의 프로 지명 주인공이 됐다고도 설명했습니다.

KBL은 지역 연고제 활성화와 유망주 발굴을 위해 구단 유소년 클럽에 등록된 만 14세 이하 비 엘리트 선수를 대상으로 연고선수 제도를 시행해 왔습니다.

구단은 매년 최대 2명을 지명할 수 있으며, 지명된 선수는 고교 졸업 이후 신인 드래프트를 거치지 않고 해당 구단에 입단할 수 있습니다.

연고선수 중 고교 3학년이나 대학생 선수에 대해선 매년 7월 31일 기준으로 각 구단이 연고권을 유지하거나 해지할 수 있습니다.

고3의 경우에는 연고권이 유지될 경우 대학 진학이나 프로 지명을 선택해야 하는데, 에디 다니엘과 김건하는 최초로 프로에 지명됐습니다.

이들은 2025 신인 선수 드래프트 종료 이후 신인 선수가 출전할 수 있는 시점부터 경기에 나설 수 있습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / KBL 제공]
하무림
하무림 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

특검, 김건희 여사 구속영장 청구

특검, 김건희 여사 구속영장 청구
내란특검 “윤석열, 내란 재판 불출석하면 구인영장 발부 요청”

내란특검 “윤석열, 내란 재판 불출석하면 구인영장 발부 요청”
트럼프 “관세가 밀려오네!”…삼성·하이닉스 ‘100% 관세폭탄’ 진짜 피할까?

트럼프 “관세가 밀려오네!”…삼성·하이닉스 ‘100% 관세폭탄’ 진짜 피할까?
국민의힘, 당권 경쟁 ‘4파전’ …“내부총질” “피노키오” 신경전

국민의힘, 당권 경쟁 ‘4파전’ …“내부총질” “피노키오” 신경전
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.