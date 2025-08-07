포천 원룸서 마약 투약·보관한 60대 남성 검거

경기 포천에서 마약을 상습 투약한 남성이 경찰에 붙잡혔습니다.



포천경찰서는 어제(6일) 오후 3시쯤 포천시의 한 원룸에서, 필로폰을 40여 차례 투약하고 대마를 흡연하는 등 마약류관리법 위반 혐의로 60대 남성을 현행범 체포했다고 밝혔습니다.



이 남성은 남은 대마 약 120g을 지퍼백 등에 나눠 담아 보관했는데, 마약을 얻은 경위에 관해서는 제대로 답하지 않은 거로 전해졌습니다.



경찰은 이 남성에 대해 구속 영장을 신청할 방침입니다.



