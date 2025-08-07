정치

한미 정상회담 25일 개최 예상…안보 의제 중점 논의될 듯

입력 2025.08.07 (14:49) 수정 2025.08.07 (15:00)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

한미 양국이 8월 마지막 주 정상회담을 갖는 방향으로 일정을 최종 조율하고 있습니다.

다음 주 베트남 당 서기장 국빈 방문과 이재명 대통령 국민임명식, 한미 연합훈련 일정 등을 고려할 때 25일 정도 개최되는 방안이 확정될 가능성이 높습니다.

한미 정상회담이 성사되면 이 대통령 취임 82일 만입니다.

다만 양국이 세부 동선과 일정 등 미세 조율을 놓고 협의를 계속 이어가고 있어 공식 발표까지는 좀 더 시간이 걸릴 전망입니다.

이와 관련해 현지 특파원 등의 일정 확정 보도가 먼저 나오자 강유정 대통령실 대변인은 오늘(7일) 브리핑을 통해 "양국의 외교적인 조율을 통해 날짜를 정하게 된다"며 "양국의 서로 교감이 완성된 날짜로 결정이 되면 당연히 언론에 먼저 알릴 것"이라고 설명했습니다.

이 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령 간 정상회담에서는 양국의 관세협상 합의 내용에 대한 논의를 구체화하는 한편 국방비 인상과 주한미군 역할 변화 등을 포괄하는 '한미동맹 현대화' 문제 등 안보 의제가 테이블에 오를 것으로 예상됩니다.

한편 한미 정상회담에 즈음해 한일 셔틀외교 복원 측면에서 이 대통령이 일본 이시바 총리를 만나는 방안도 검토되고 있는 것으로 알려졌습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 한미 정상회담 25일 개최 예상…안보 의제 중점 논의될 듯
    • 입력 2025-08-07 14:49:46
    • 수정2025-08-07 15:00:14
    정치
한미 양국이 8월 마지막 주 정상회담을 갖는 방향으로 일정을 최종 조율하고 있습니다.

다음 주 베트남 당 서기장 국빈 방문과 이재명 대통령 국민임명식, 한미 연합훈련 일정 등을 고려할 때 25일 정도 개최되는 방안이 확정될 가능성이 높습니다.

한미 정상회담이 성사되면 이 대통령 취임 82일 만입니다.

다만 양국이 세부 동선과 일정 등 미세 조율을 놓고 협의를 계속 이어가고 있어 공식 발표까지는 좀 더 시간이 걸릴 전망입니다.

이와 관련해 현지 특파원 등의 일정 확정 보도가 먼저 나오자 강유정 대통령실 대변인은 오늘(7일) 브리핑을 통해 "양국의 외교적인 조율을 통해 날짜를 정하게 된다"며 "양국의 서로 교감이 완성된 날짜로 결정이 되면 당연히 언론에 먼저 알릴 것"이라고 설명했습니다.

이 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령 간 정상회담에서는 양국의 관세협상 합의 내용에 대한 논의를 구체화하는 한편 국방비 인상과 주한미군 역할 변화 등을 포괄하는 '한미동맹 현대화' 문제 등 안보 의제가 테이블에 오를 것으로 예상됩니다.

한편 한미 정상회담에 즈음해 한일 셔틀외교 복원 측면에서 이 대통령이 일본 이시바 총리를 만나는 방안도 검토되고 있는 것으로 알려졌습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
손서영
손서영 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

특검, 김건희 여사 구속영장 청구

특검, 김건희 여사 구속영장 청구
내란특검 “윤석열, 내란 재판 불출석하면 구인영장 발부 요청”

내란특검 “윤석열, 내란 재판 불출석하면 구인영장 발부 요청”
트럼프 “관세가 밀려오네!”…삼성·하이닉스 ‘100% 관세폭탄’ 진짜 피할까?

트럼프 “관세가 밀려오네!”…삼성·하이닉스 ‘100% 관세폭탄’ 진짜 피할까?
국민의힘, 당권 경쟁 ‘4파전’ …“내부총질” “피노키오” 신경전

국민의힘, 당권 경쟁 ‘4파전’ …“내부총질” “피노키오” 신경전
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.