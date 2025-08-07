尹 2차 체포집행 무산…김건희 구속영장 청구

동영상 고정 취소

[앵커]



김건희 특검이 윤석열 전 대통령 체포영장 집행을 다시 중단했습니다.



윤 전 대통령의 완강한 저항에 물러선 겁니다.



한편, 특검은 김건희 여사 신병확보에 나섰습니다.



특검 사무실에 나가 있는 취재기자 연결하겠습니다.



특검 측이 이번엔 '물리력까지 사용하겠다'고 했는데, 결국 체포영장 집행이 무산됐군요?



[기자]



네 김건희 특검은 오전 9시 40분쯤 체포영장 집행을 중단했다고 발표했습니다.



8시 25분부터 집행을 시작한 지 1시간 15분 만입니다.



특검팀은 "윤 전 대통령의 완강한 거부로 부상 우려가 있다는 의견을 받아들여 중단했다"고 설명했습니다.



발부된 체포영장 기한은 오늘까지입니다.



다만 체포영장을 연장해 다시 한번 집행에 나설 수도 있습니다.



체포영장 집행이 무산된 후 윤 전 대통령 측은 집행은 조사가 아니라 망신주기가 목적이라는 입장을 밝혔습니다.



윤 전 대통령 변호인단은 서울고검에서 기자회견을 열고, "젊은 사람 10여 명이 달라붙어 윤 전 대통령 팔과 다리를 붙잡고 차량에 탑승시키려고 했다"고 주장했습니다.



반면, 특검은 브리핑에서 윤 전 대통령 변호인이 출입할 수 없는 곳에 들어와 있었다고 설명했습니다.



윤 전 대통령과 김건희 여사는 2022년 대선 전, 명태균 씨로부터 무상 여론조사를 받은 대가로 김영선 전 의원의 공천을 도운 혐의를 받고 있습니다.



특검은 이미 명 씨와 김 전 의원 소환 조사를 했고, 어제는 김 여사를 1차 소환했습니다.



윤 전 대통령 조사만 남은 상황입니다.



[앵커]



김 여사에 대해선 구속영장을 청구했다고요?



[기자]



김건희 특검팀이 김 여사 신병 확보에 나섰습니다.



특검은 오늘 오후 1시 20분, 서울중앙지법에 김 여사에 대한 구속영장을 청구했습니다.



피의자 신분으로 대면 조사를 한 지 하루 만입니다.



혐의는 자본시장법과 정치자금법 위반, 특가법상 알선수재 등입니다.



공직자 윤리법 등 다른 혐의는 일단 빠졌습니다.



어제 대면 조사에서 특검팀은 도이치모터스 주가조작 의혹 등 5가지 의혹에 대해 집중적으로 물었습니다.



김 여사는 혐의 대부분을 부인하는 진술을 했습니다.



이 때문에 조사 후 특검팀은 김 여사가 증거를 인멸할 염려가 있다고 보고, 구속영장 청구를 결정한 걸로 보입니다.



김 여사에 대한 법원의 구속영장 심문은 다음 주 초에 이뤄질 것으로 보입니다.



김 여사 관련 의혹은 아직 10가지 넘게 남아 있어, 특검은 김 여사 신병을 확보한 뒤 추가 조사를 이어간다는 방침입니다.



지금까지 김건희 특검이 있는 서울 광화문에서 KBS 뉴스 이호준입니다.



