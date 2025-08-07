“애플, 미국 내 140조 원 투자 예정”…“반도체 100% 관세”

동영상 고정 취소

애플이 미국 내에 140조 원 규모의 투자를 하기로 했습니다.



해외에서 만들어 미국으로 들여오는 애플 제품에 대한 관세를 피하기 위해서입니다.



트럼프 대통령은 반도체에 대해서 약 100%의 품목별 관세를 부과하겠다고 밝혔습니다.



애플이 미국 안에서 중요 부품을 생산하기 위해 대규모 투자를 하기로 했습니다.



트럼프 대통령은 애플이 올해 초 발표한 5천억 달러에 천억 달러, 우리 돈 140조 원을 더 투자할 예정이라고 밝혔습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : "오늘 애플은 향후 4년간 미국에 6,000억 달러를 투자할 것이라고 발표했습니다. 이는 원래 투자 계획보다 1,000억 달러 더 많은 금액입니다."]



애플의 이런 투자는 관세를 피하기 위해서입니다.



트럼프 대통령은 올해 초 애플이 해외에 있는 아이폰 제조 기반을 미국으로 옮기지 않으면 최소 25%의 관세를 부과할 것이라고 밝힌 바 있습니다.



여기에 트럼프 대통령은 인도에 25%의 추가 관세를 더해 50% 관세 부과를 예고했습니다.



인도는 애플 제품을 미국으로 수출하는 두 번째로 큰 국가입니다.



대규모 투자 소식으로 애플 주가는 5% 이상 올랐습니다.



저점 매수세에 애플의 투자 소식, 그리고 조기 금리 인하 기대감이 더해지면서 뉴욕 주식 시장은 일제히 상승했습니다.



리사 쿡 연방준비제도 이사는 고용 상황이 변곡점일 수 있다고 했고, 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재는 단기적으로 금리 인하가 적절할 수 있다고 말했습니다.



다만 애플의 미국 내 투자가 실제 공급망 재편으로 이어질지는 미지수라며 주가가 추측만으로 반응하고 있다는 분석도 나옵니다.



[크레이그 모펫/모펫 네이튼슨 수석 분석가 : "더 정확하게 말하자면 (애플 제품을) 미국에서 생산할 수 있는 방법은 사실상 없다고 보는 것이 맞습니다. 그리고 그런 생산 능력을 갖추려면 수십 년이 걸릴 것입니다."]



한편, 트럼프 대통령은 반도체에 대한 품목별 관세가 약 100%가 될 것이라고 밝혔습니다.



반도체는 우리나라의 대미 수출 품목 중 자동차에 이어 두 번째로 규모가 큰 제품입니다.



뉴욕에서 KBS 뉴스 박일중입니다.



