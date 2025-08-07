“소비쿠폰 발급 이후 대형 매장이 매출 더 늘어”

정부가 ‘민생회복 소비쿠폰’을 지급한 이후 소형 매장보다 대형 매장에서 매출이 더 늘었다는 집계 결과가 나왔습니다.



국회 정무위원회 소속 허영 더불어민주당 의원이 신한·삼성·현대·국민·롯데·하나·우리·BC 등 8개 카드사로부터 제출받은 자료를 종합하면, 소비쿠폰 지급 이틀째인 7월 22일부터 일주일 동안 체크·신용카드 결제액이 14조 8,413억 원으로, 일주일 전보다 12.9% 증가했다.



매장 규모별로 보면, 소비쿠폰을 쓸 수 있는 연 매출 30억 원 이하 가맹점은 카드 결제가 7.6% 늘었고, 30억 원 초과 가맹점은 15.1% 늘었습니다.



소비쿠폰을 못 쓰는 대형 매장에서 매출 상승폭이 더 크게 나타났는데, 허영 의원은 “소비쿠폰이 직접 쓰이지 않은 곳에서도 소비심리 개선에 따른 2차 효과가 작용했다”고 분석했습니다.



다만, 식당·편의점·커피전문점·병원·학원·주유소·안경점 등 7개 업종만 보면, 30억 원 이하 가맹점의 매출 증가율(8.7%)이 30억 원 초과 가맹점(4.8%)보다 높았습니다.



소비쿠폰으로 결제가 안 되는 대형마트는 연 매출 30억 이하 매장과(-10.6%) 30억 초과 매장(-2.6%) 모두 매출이 오히려 감소한 것으로 나타났습니다.



카드사 관계자는 “휴가철이라 대형마트 이용이 줄어든 영향에다가, 소비쿠폰 자체를 사용할 수 없다는 인식이 퍼지면서 마트 이용이 감소한 영향으로 보인다”고 설명했습니다.



민생회복 소비쿠폰은 지난 5일 기준으로 국민의 93.6%인 4,736만 명에게 지급됐습니다.



