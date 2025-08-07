“경복궁 등에서 공연·전시”…가을 궁중문화축전 10월 개최

올 10월 가을 궁중문화축전이 열립니다.



국가유산청 궁능유적본부와 국가유산진흥원은 올해 가을 궁중문화축전 행사를 10월 8일부터 12일까지 연다고 오늘(7일) 밝혔습니다.



궁중문화축전은 매년 봄과 가을에 경복궁·창덕궁·덕수궁·창경궁·경희궁 등 서울의 주요 궁궐과 종묘에서 다양한 공연과 체험 행사, 전시를 선보이는 문화행사입니다.



올해 봄 행사에는 약 70만 명이 참여했습니다.



궁능유적본부와 국가유산진흥원은 올해 행사에 참여할 자원활동가 ‘궁(宮)이둥이’를 모집합니다.



2006년 이전에 태어난 한국인과 한국어로 의사소통이 가능한 외국인 모두 참여할 수 있습니다.



50명가량을 선발하며, 이 가운데 외국인은 10명 이상 뽑을 예정입니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 국가유산진흥원 제공]



