“경복궁 등에서 공연·전시”…가을 궁중문화축전 10월 개최
입력 2025.08.07 (15:20) 수정 2025.08.07 (15:23)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
올 10월 가을 궁중문화축전이 열립니다.
국가유산청 궁능유적본부와 국가유산진흥원은 올해 가을 궁중문화축전 행사를 10월 8일부터 12일까지 연다고 오늘(7일) 밝혔습니다.
궁중문화축전은 매년 봄과 가을에 경복궁·창덕궁·덕수궁·창경궁·경희궁 등 서울의 주요 궁궐과 종묘에서 다양한 공연과 체험 행사, 전시를 선보이는 문화행사입니다.
올해 봄 행사에는 약 70만 명이 참여했습니다.
궁능유적본부와 국가유산진흥원은 올해 행사에 참여할 자원활동가 ‘궁(宮)이둥이’를 모집합니다.
2006년 이전에 태어난 한국인과 한국어로 의사소통이 가능한 외국인 모두 참여할 수 있습니다.
50명가량을 선발하며, 이 가운데 외국인은 10명 이상 뽑을 예정입니다.
[사진 출처 : 연합뉴스 / 국가유산진흥원 제공]
국가유산청 궁능유적본부와 국가유산진흥원은 올해 가을 궁중문화축전 행사를 10월 8일부터 12일까지 연다고 오늘(7일) 밝혔습니다.
궁중문화축전은 매년 봄과 가을에 경복궁·창덕궁·덕수궁·창경궁·경희궁 등 서울의 주요 궁궐과 종묘에서 다양한 공연과 체험 행사, 전시를 선보이는 문화행사입니다.
올해 봄 행사에는 약 70만 명이 참여했습니다.
궁능유적본부와 국가유산진흥원은 올해 행사에 참여할 자원활동가 ‘궁(宮)이둥이’를 모집합니다.
2006년 이전에 태어난 한국인과 한국어로 의사소통이 가능한 외국인 모두 참여할 수 있습니다.
50명가량을 선발하며, 이 가운데 외국인은 10명 이상 뽑을 예정입니다.
[사진 출처 : 연합뉴스 / 국가유산진흥원 제공]
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- “경복궁 등에서 공연·전시”…가을 궁중문화축전 10월 개최
-
- 입력 2025-08-07 15:20:50
- 수정2025-08-07 15:23:21
올 10월 가을 궁중문화축전이 열립니다.
국가유산청 궁능유적본부와 국가유산진흥원은 올해 가을 궁중문화축전 행사를 10월 8일부터 12일까지 연다고 오늘(7일) 밝혔습니다.
궁중문화축전은 매년 봄과 가을에 경복궁·창덕궁·덕수궁·창경궁·경희궁 등 서울의 주요 궁궐과 종묘에서 다양한 공연과 체험 행사, 전시를 선보이는 문화행사입니다.
올해 봄 행사에는 약 70만 명이 참여했습니다.
궁능유적본부와 국가유산진흥원은 올해 행사에 참여할 자원활동가 ‘궁(宮)이둥이’를 모집합니다.
2006년 이전에 태어난 한국인과 한국어로 의사소통이 가능한 외국인 모두 참여할 수 있습니다.
50명가량을 선발하며, 이 가운데 외국인은 10명 이상 뽑을 예정입니다.
[사진 출처 : 연합뉴스 / 국가유산진흥원 제공]
국가유산청 궁능유적본부와 국가유산진흥원은 올해 가을 궁중문화축전 행사를 10월 8일부터 12일까지 연다고 오늘(7일) 밝혔습니다.
궁중문화축전은 매년 봄과 가을에 경복궁·창덕궁·덕수궁·창경궁·경희궁 등 서울의 주요 궁궐과 종묘에서 다양한 공연과 체험 행사, 전시를 선보이는 문화행사입니다.
올해 봄 행사에는 약 70만 명이 참여했습니다.
궁능유적본부와 국가유산진흥원은 올해 행사에 참여할 자원활동가 ‘궁(宮)이둥이’를 모집합니다.
2006년 이전에 태어난 한국인과 한국어로 의사소통이 가능한 외국인 모두 참여할 수 있습니다.
50명가량을 선발하며, 이 가운데 외국인은 10명 이상 뽑을 예정입니다.
[사진 출처 : 연합뉴스 / 국가유산진흥원 제공]
-
-
김혜주 기자 khj@kbs.co.kr김혜주 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.