정치

김 총리, 정무·민정·공보실장 공식 임명…인선 마무리

입력 2025.08.07 (15:21) 수정 2025.08.07 (15:22)

김민석 국무총리가 민정·정무·공보실장을 정식 임명하면서 총리실의 주요 인사를 마무리했습니다.

총리실은 오늘(7일) 이후삼 전 더불어민주당 의원을 정무실장에, 신현성 변호사를 민정실장에, 최혜영 전 더불어민주당 의원을 공보실장에 임명한다고 밝혔습니다.

이 전 의원은 충북 단양 출신으로 20대 국회에서 충북 제천·단양 의원을 지냈으며 2021부터 2024년까지 공항철도 사장을 역임했습니다.

부장검사 출신 신 변호사는 충남 보령 출신으로 이재명 정부 국정기획위원회 경제1분과 전문위원으로 활동했습니다.

최 전 의원은 21대 국회에 비례대표로 당선된 뒤 더불어민주당 원내대변인을 역임했습니다.

국장급인 정무협력비서관에 김진욱 전 더불어민주당 당대표비서실 국장, 시민사회비서관에 오광영 전 대전시의원, 소통메시지비서관에 신현호 전 더불어민주당 정책실장이 임명됐습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

서지영
서지영 기자

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

