김 총리, 정무·민정·공보실장 공식 임명…인선 마무리

김민석 국무총리가 민정·정무·공보실장을 정식 임명하면서 총리실의 주요 인사를 마무리했습니다.



총리실은 오늘(7일) 이후삼 전 더불어민주당 의원을 정무실장에, 신현성 변호사를 민정실장에, 최혜영 전 더불어민주당 의원을 공보실장에 임명한다고 밝혔습니다.



이 전 의원은 충북 단양 출신으로 20대 국회에서 충북 제천·단양 의원을 지냈으며 2021부터 2024년까지 공항철도 사장을 역임했습니다.



부장검사 출신 신 변호사는 충남 보령 출신으로 이재명 정부 국정기획위원회 경제1분과 전문위원으로 활동했습니다.



최 전 의원은 21대 국회에 비례대표로 당선된 뒤 더불어민주당 원내대변인을 역임했습니다.



국장급인 정무협력비서관에 김진욱 전 더불어민주당 당대표비서실 국장, 시민사회비서관에 오광영 전 대전시의원, 소통메시지비서관에 신현호 전 더불어민주당 정책실장이 임명됐습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!