월드24

[맵 브리핑] ‘등산 금지’ 무시한 남성…구조 비용 2,300만 원 물어야

입력 2025.08.07 (15:22) 수정 2025.08.07 (15:28)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[맵 브리핑] “태국군, 한국산 유도폭탄으로 훈 센 암살 계획”

[맵 브리핑] “태국군, 한국산 유도폭탄으로 훈 센 암살 계획”
[월드 이슈] “돈 벌려고 대통령 하나?”…‘7조 자산가’ 트럼프 ‘이해 충돌’ 논란

[월드 이슈] “돈 벌려고 대통령 하나?”…‘7조 자산가’ 트럼프 ‘이해 충돌’ 논란

다음
마지막 소식은 이탈리아 돌로미티로 갑니다.

이곳에서 등산하던 영국인이 조난당했다가 가까스로 구조됐는데요.

목숨을 구한 대가로 우리 돈 수천만 원을 물어내야 할 처지에 놓였습니다.

영국 가디언은 낙석 위험 표지판을 무시하고 등산을 즐긴 영국인이 조난당했다가 구조된 뒤에 벌금으로 약 만 4천 유로, 약 2천3백만 원을 물게 됐다고 전했습니다.

지난달 31일 오후, 이탈리아 돌로미티 산맥 해발 2천 500미터 바윗길에서 한 60살 영국인 등산객이 구조를 요청했습니다.

악천후에 산사태 우려가 커지자 스스로 대피가 어렵다고 판단해 도움을 요청한 걸로 보이는데요.

인근 마을에서 헬기 2대를 동원한 구조대가 출동해 그를 무사히 구조하는데 성공했습니다.

조사 결과 이 남성은 탐방길에 영어와 이탈리아어로 쓰인 '등산로 폐쇄' 표지판을 그냥 지나쳤던 것으로 파악됐습니다.

등산객은 경고판을 전혀 보지 못했다고 주장하고 있는데요.

현지 보건당국 관계자는 헬기는 조건이 열악하거나 시급한 구조 작업에 필수라며 이런 이유로 택시처럼 이용되지 않는 것이 중요하다고 말했습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [맵 브리핑] ‘등산 금지’ 무시한 남성…구조 비용 2,300만 원 물어야
    • 입력 2025-08-07 15:22:11
    • 수정2025-08-07 15:28:17
    월드24
마지막 소식은 이탈리아 돌로미티로 갑니다.

이곳에서 등산하던 영국인이 조난당했다가 가까스로 구조됐는데요.

목숨을 구한 대가로 우리 돈 수천만 원을 물어내야 할 처지에 놓였습니다.

영국 가디언은 낙석 위험 표지판을 무시하고 등산을 즐긴 영국인이 조난당했다가 구조된 뒤에 벌금으로 약 만 4천 유로, 약 2천3백만 원을 물게 됐다고 전했습니다.

지난달 31일 오후, 이탈리아 돌로미티 산맥 해발 2천 500미터 바윗길에서 한 60살 영국인 등산객이 구조를 요청했습니다.

악천후에 산사태 우려가 커지자 스스로 대피가 어렵다고 판단해 도움을 요청한 걸로 보이는데요.

인근 마을에서 헬기 2대를 동원한 구조대가 출동해 그를 무사히 구조하는데 성공했습니다.

조사 결과 이 남성은 탐방길에 영어와 이탈리아어로 쓰인 '등산로 폐쇄' 표지판을 그냥 지나쳤던 것으로 파악됐습니다.

등산객은 경고판을 전혀 보지 못했다고 주장하고 있는데요.

현지 보건당국 관계자는 헬기는 조건이 열악하거나 시급한 구조 작업에 필수라며 이런 이유로 택시처럼 이용되지 않는 것이 중요하다고 말했습니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 법원, 12일 김건희 여사 구속 영장 심사

[속보] 법원, 12일 김건희 여사 구속 영장 심사
[속보] 민주 윤리심판원 “‘차명거래 의혹’ 이춘석·보좌관, 제명 사유 해당”

[속보] 민주 윤리심판원 “‘차명거래 의혹’ 이춘석·보좌관, 제명 사유 해당”
[단독] “다이아 큰 거라서 놀라셨다”…‘통일교 목걸이’ 메시지 나왔다

[단독] “다이아 큰 거라서 놀라셨다”…‘통일교 목걸이’ 메시지 나왔다
내란특검 “윤석열, 내란 재판 <br>불출석하면 구인영장 발부 요청”

내란특검 “윤석열, 내란 재판 불출석하면 구인영장 발부 요청”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.