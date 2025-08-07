[월드24 날씨] 프랑스 남부, 올해 최대 산불…1명 숨져

동영상 고정 취소

프랑스 남부 지역은 올해 들어 가장 큰 규모의 산불이 발생했습니다.



현지 시작으로 지난 화요일부터 남부의 오드 지방에선 건조한 날씨에 폭염까지 이어진 탓에 불길이 시작된 지 이틀 만에 빠르게 불이 번지고 있습니다.



소방관 2천 명이 진화에 투입됐지만 여의도 면적의 55배에 달하는 규모로 불길이 좀처럼 잡히지 않고 있고요.



주민 1명이 숨지고 1명은 실종 상태입니다.



올여름에만 프랑스 지중해 연안에선 9천 건 정도의 화재가 발생했습니다.



다음은 대륙별 내일 날씨 살펴보겠습니다.



내일 우리나라는 대체로 흐리겠습니다.



서울의 낮 기온은 31도로 오늘보다 조금 낮겠습니다.



시드니에선 소나기가 내리겠고, 한낮에도 20도를 밑돌아 서늘하겠습니다.



몬순 우기 기간인 인도에선 연일 폭우가 쏟아지며 홍수에 산사태까지 발생했습니다.



뉴델리는 내일도 비가 내리고 벼락이 치는 곳이 있겠습니다.



유럽에선 이상 고온이 나타나는 곳이 많습니다.



특히 스페인 마드리드는 연일 40도에 가까운 폭염이 이어지고 있습니다.



워싱턴은 맑은 하늘에 일교차가 10도 안팎으로 크게 벌어지겠습니다.



세계 날씨 전해드렸습니다.



최현미 기상캐스터



