‘남달라’ 박성현, 팬클럽 열띤 응원속에 2년 만에 67타

팬클럽 ‘남달라’의 열띤 응원을 받은 박성현이 모처럼 제주에서 신바람을 냈습니다.



박성현은 오늘(7일) 제주도 서귀포시 사이프러스 골프장에서 열린 KLPGA 투어 제주 삼다수 마스터스 1라운드에서 5언더파 67타를 쳤습니다.



그동안 심한 슬럼프에 빠졌던 박성현이 67타 이하 스코어를 낸 것은 2023년 10월 미국여자프로골프 투어 BMW 챔피언십 4라운드에서 66타를 친 이후 2년 만입니다.



KLPGA 투어에서 67타 이하를 친 건 2018년 박세리 인비테이셔널 3라운드 67타 이후 거의 7년 만입니다.



작년에 부상으로 LPGA 투어를 쉬고 올해 복귀했지만, 여전히 이렇다 할 성적을 내지 못한 박성현에게는 반전의 계기를 만들 수 있는 보약 같은 성적입니다.



10번 홀에서 시작한 박성현은 13번 홀, 14번 홀에서 핀에 가까이 붙은 샷으로 가볍게 버디를 뽑아내 기세를 올렸습니다.



16번 홀에서 4ｍ 조금 넘는 버디 퍼트를 성공한 박성현은 17번 홀, 18번 홀에서 홀 1ｍ 이내에 떨궈 쉽게 버디를 잡아내 3연속 버디 행진을 이어갔습니다.



1번 홀, 2번 홀에서도 버디 기회를 놓치지 않았지만 4번 홀과 7번 홀에서 아이언 샷을 왼쪽으로 당겨친 바람에 보기를 범해 1타씩을 잃었습니다.



박성현은 “제주도에 오기 전에 연습 라운드를 돌았는데, 그때 샷이 좋았다. 그게 그대로 이어진 것 같다”면서 “왼쪽으로 당겨친 두 차례 아이언 샷 실수 빼고는 전체적으로 매우 만족스러운 경기였다. 특히 퍼팅 감각이 아주 좋았다. 날씨도 크게 덥지 않아서 좋았다”고 말했습니다.



박성현은 특히 이날 팬클럽 ‘남달라’의 응원에 고마움을 표시했습니다.



열성적인 응원으로 유명한 ‘남달라’ 회원들은 박성현이 좋은 샷을 날리거나 퍼트에 성공할 때마다 함성으로 응원했습니다.



박성현은 “전반 끝날 때 팬들이 너무 흥분하셔서 거의 기절할 뻔하신 모습도 봤다”면서 “정말 오랜만에 큰 함성과 열기를 느꼈다. 그런 감정을 드릴 수 있어 감사했고, 이렇게 열띤 응원에 정말 감사하다”고 말했습니다.



1라운드에서 선전한 박성현이 이번 대회에서 부진 탈출의 돌파구를 마련할지 기대됩니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / KLPGA 제공]



