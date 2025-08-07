첫 국빈 방한 앞두고…이 대통령 “베트남, 한반도 평화에도 중요 파트너”

오는 10일 정부 출범 후 첫 국빈 방문이 될 또 럼 베트남 공산당 서기장 방한을 앞두고 이재명 대통령이 베트남 언론과 인터뷰를 진행했습니다.



이 대통령은 지난 7일 게재된 베트남 통신(Vietnam News Agency) 서면 인터뷰에서 “또 럼 당 서기장‘님의 방한은 국민주권정부가 맞이하는 첫 번째 외빈 행사이자 국빈 행사”라고 강조했습니다.



이어 “이는 우리 대한민국이 한-베트남 관계를 매우 중시하고 있으며, 양국 간 ’포괄적 전략 동반자 관계‘를 미래지향적으로 발전시키겠다는 의지가 저와 우리 정부의 의지가 강력하다는 것을 보여주는 방증”이라고 말했습니다.



이 대통령은 “한국과 베트남의 관계는 밀접한 거리 이상으로 훨씬 가깝다”며 “1992년 수교 이후 각 분야에서 긴밀하고 호혜적인 파트너십을 발전시켜 왔고, 한국은 베트남의 최대 투자국으로 자리매김하고 있다”고 밝혔습니다.



그러면서 “한-베트남 관계는 기존의 교역과 투자 중심 협력에 더해 국책 인프라, 과학기술, 인재 양성 등 미래 전략 분야의 협력으로 한 단계 도약하게 될 것”이라며 “경제협력을 넘어 국제외교 무대에서도 미래를 향해 함께 나아갈 ’포괄적 동반자‘라고 말했습니다.



■ ”화해와 협력의 남북 관계, 베트남 중요한 파트너“



이 대통령은 ”우선 ’한반도 평화‘라는 관점에서 양국 협력 필요성이 높다“”며 “화해와 협력의 남북 관계로 전환하는 과정에서 베트남은 빠질 수 없는 중요한 파트너”라고 강조했습니다.



또 “글로벌 경제 및 무역환경의 불확실성이 심화되고 있는 만큼 양국 간 경제협력을 더욱 확대하고 발전시켜 나가야 한다는 점은 아무리 강조해도 지나치지 않을 것”이라며 “양국의 공동목표라 할 수 있는 ’2030년까지 교역액 1,500억 불 달성‘을 실현하기 위해 함께 노력하겠다”고 말했습니다.



이어 “당 서기장님의 리더십 아래 최근 베트남이 ’2030년까지 중고소득 국가 진입‘ ’2045년까지 고소득 국가 진입‘의 국가 비전을 추진하고 있는 것으로 알고 있다”며 “그 과정에서 한국이 신뢰할 수 있는 파트너가 되어 함께 도약해 나갈 수 있을 것으로 기대한다”고 밝혔습니다.



원전, 고속철도 등 인프라 분야, 과학기술 첨단 산업 분야 등 베트남의 국가 비전을 현실화하는데 양국 협력을 강화해 나가겠다는 것이 이 대통령 설명입니다.



한편 이 대통령은 베트남과 우리나라가 한-베트남 FTA, 한-아세안 FTA 등 양자 및 다자 경제협력 메커니즘에 참여해 온 점을 거론하며 “양국 간에 구축한 ’다층적 FTA 네트워크‘는 경제성장의 든든한 토대로 작동했다”고 말했습니다.



그러면서 “올해 10주년을 맞이한 ’한-베트남 FTA‘는 자유롭고 공정한 무역 질서를 향한 공동의 여정을 상징하는 기념비적 성과”라며 “앞으로도 자유무역을 바탕으로 한 호혜적인 세계질서 회복에 기여할 수 있는 플랫폼이 되길 희망한다”고 덧붙였습니다.



■ “’경기도 다낭시‘ 우스갯소리 있을 정도…’사돈의 나라‘”



한편 이 대통령은 우리 국민들이 베트남을 여행으로 많이 찾는 점을 언급하며 “베트남 국민들께서는 ’경기도 다낭시‘라는 말을 들어보셨냐, 이런 우스갯소리가 나올 정도로 양국 간의 인적 교류는 활발하다”고 강조했습니다.



또 “단지 관광객의 일회성 방문을 넘어 양국에는 10만 가구에 달하는 한-베트남 다문화 가정이 있다”며 “한국과 베트남이 결혼으로 맺어진 ’사돈의 나라‘라는 뜻”이라고 말했습니다.



이 대통령은 “이러한 고려에 따라 최근 국무회의에서도 베트남 근로자들에게는 인센티브를 주자는 취지의 지시를 내린 바 있다”며 “더 많은 베트남 근로자들이 한국에서 건강하고 안전하게 일할 방안을 강구해 나가겠다”고 밝혔습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!