사회

경찰, ‘대선 경선 댓글조작 의혹’ 이낙연 혐의없음 처분

입력 2025.08.07 (15:54) 수정 2025.08.07 (16:00)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

2021년 더불어민주당 대선 경선 당시 온라인 댓글 조작 의혹으로 고발된 새미래민주당 이낙연 상임고문이 경찰에서 혐의없음 처분을 받았습니다.

서울경찰청 사이버수사대는 지난달 30일 컴퓨터 등 장애업무방해 등 혐의를 받는 이 상임고문에 증거 불충분으로 혐의없음 불송치 결정을 내렸다고 오늘(7일) 밝혔습니다.

경선 당시 이 상임고문과 선거캠프 관계자들은 수십 개의 다음(DAUM) 계정으로 당시 상대 후보였던 이재명 대통령에게 불리한 내용 등을 담은 댓글을 달고 추천 수를 조작한 혐의를 받습니다.

경찰은 이들 가운데 이 상임고문의 지지자 A 씨에 대해서는 혐의가 인정된다며 서울중앙지검으로 송치했습니다.

앞서 2023년 5월 김민석 서울 강서구 의원은 이 상임고문 등이 대선 경선을 앞두고 이재명 대통령에게 불리한 댓글의 공감 수를 조작해 ‘베스트 댓글’로 올리는 등 여론을 조작했다며 검찰에 고발했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 경찰, ‘대선 경선 댓글조작 의혹’ 이낙연 혐의없음 처분
    • 입력 2025-08-07 15:54:59
    • 수정2025-08-07 16:00:56
    사회
2021년 더불어민주당 대선 경선 당시 온라인 댓글 조작 의혹으로 고발된 새미래민주당 이낙연 상임고문이 경찰에서 혐의없음 처분을 받았습니다.

서울경찰청 사이버수사대는 지난달 30일 컴퓨터 등 장애업무방해 등 혐의를 받는 이 상임고문에 증거 불충분으로 혐의없음 불송치 결정을 내렸다고 오늘(7일) 밝혔습니다.

경선 당시 이 상임고문과 선거캠프 관계자들은 수십 개의 다음(DAUM) 계정으로 당시 상대 후보였던 이재명 대통령에게 불리한 내용 등을 담은 댓글을 달고 추천 수를 조작한 혐의를 받습니다.

경찰은 이들 가운데 이 상임고문의 지지자 A 씨에 대해서는 혐의가 인정된다며 서울중앙지검으로 송치했습니다.

앞서 2023년 5월 김민석 서울 강서구 의원은 이 상임고문 등이 대선 경선을 앞두고 이재명 대통령에게 불리한 댓글의 공감 수를 조작해 ‘베스트 댓글’로 올리는 등 여론을 조작했다며 검찰에 고발했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
신수빈
신수빈 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 법원, 12일 김건희 여사 구속 영장 심사

[속보] 법원, 12일 김건희 여사 구속 영장 심사
[속보] 민주 윤리심판원 “이춘석·차○○ 보좌관 모두 제명 사유 해당”

[속보] 민주 윤리심판원 “이춘석·차○○ 보좌관 모두 제명 사유 해당”
[단독] “다이아 큰 거라서 놀라셨다”…‘통일교 목걸이’ 메시지 나왔다

[단독] “다이아 큰 거라서 놀라셨다”…‘통일교 목걸이’ 메시지 나왔다
내란특검 “윤석열, 내란 재판 <br>불출석하면 구인영장 발부 요청”

내란특검 “윤석열, 내란 재판 불출석하면 구인영장 발부 요청”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.