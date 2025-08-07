경찰, ‘대선 경선 댓글조작 의혹’ 이낙연 혐의없음 처분

2021년 더불어민주당 대선 경선 당시 온라인 댓글 조작 의혹으로 고발된 새미래민주당 이낙연 상임고문이 경찰에서 혐의없음 처분을 받았습니다.



서울경찰청 사이버수사대는 지난달 30일 컴퓨터 등 장애업무방해 등 혐의를 받는 이 상임고문에 증거 불충분으로 혐의없음 불송치 결정을 내렸다고 오늘(7일) 밝혔습니다.



경선 당시 이 상임고문과 선거캠프 관계자들은 수십 개의 다음(DAUM) 계정으로 당시 상대 후보였던 이재명 대통령에게 불리한 내용 등을 담은 댓글을 달고 추천 수를 조작한 혐의를 받습니다.



경찰은 이들 가운데 이 상임고문의 지지자 A 씨에 대해서는 혐의가 인정된다며 서울중앙지검으로 송치했습니다.



앞서 2023년 5월 김민석 서울 강서구 의원은 이 상임고문 등이 대선 경선을 앞두고 이재명 대통령에게 불리한 댓글의 공감 수를 조작해 ‘베스트 댓글’로 올리는 등 여론을 조작했다며 검찰에 고발했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



