김윤덕 국토장관 가덕도신공항 부지 방문 “신속하게 재추진”

입력 2025.08.07 (15:55) 수정 2025.08.07 (15:59)

김윤덕 국토교통부 장관이 부산 가덕도신공항과 관련해 “신속하게 재추진할 수 있는 방안을 적극 모색하겠다”고 말했습니다.

국토부는 김 장관이 오늘(7일) 부산 강서구 가덕도 대항전망대와 새바지항 등 공항 건설 예정지를 찾아 이같이 말했다고 밝혔습니다.

가덕도신공항은 부지 조성 공사의 우선협상대상자였던 현대건설이 무리한 공기 단축 요구를 받아들일 수 없다며 지난 5월 공사 불참을 선언한 상태입니다.

김 장관은 “취임한 지 얼마 안 됐지만 가덕도신공항이 중요하고 어려운 문제라서 찾아왔다”며 “국민과 한 약속을 지킬 수 있도록 현명한 방법을 찾아나가겠다”고 말했습니다.

김 장관은 전문가, 지자체와 간담회를 진행하며 부지 조성 공사 추진 방향과 조류 충돌 등 안전 관리 사항 등을 논의했습니다.

특히, 김 장관은 이재명 대통령이 지난달 25일 부산 지역발전 간담회에서 언급한 ‘가덕도 신공항이 좌초되지 않게 지연되지 않게 하겠다’는 약속을 거듭 강조하며 ”사업 추진 과정에서 나타난 문제점을 되돌아보고, 실현할 수 있는 정상화 방안을 마련하는 것이 중요할 것“이라고 말했습니다.

