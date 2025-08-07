정치

민주당 “김건희 구속영장 청구는 지극히 상식적”

입력 2025.08.07 (16:08) 수정 2025.08.07 (16:08)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

더불어민주당은 특검이 김건희 여사에 대한 구속영장을 청구한 데 대해 “지극히 상식적인 결정이자 너무나도 당연한 사법 조치”라고 밝혔습니다.

민주당 박수현 수석대변인은 오늘(7일) 서면브리핑을 통해 “김건희 씨의 구속은 전례를 따질 문제가 아니라 ‘법 앞의 평등’이라는 헌법적 대원칙의 문제”라며 이같이 말했습니다.

이어 “구속영장에 적시된 혐의만 하더라도 자본시장법 위반, 정치자금법 위반, 이른바 알선수재 등 모두 중대한 범죄”라며 “김 씨가 받는 의혹만 최소 16개”라고 비판했습니다.

또 “더욱이 김건희 씨는 ‘아무것도 아닌 사람’ ‘힘없는 사람’이라며 혐의들을 전면 부인하고 있다”며 “윤석열 검찰에서는 이른 변명이 통했을지 몰라도 특검에서는 통하지 않는다”고 지적했습니다.

그러면서 “대통령 부인이라는 이유로 예외가 주어져서는 안 된다”며 “구속 사유가 충분하다면 누구든 법 절차에 따라 구속되고 수사받아야 한다. 그것이 법 앞의 평등”이라고 강조했습니다.

끝으로 박 수석대변인은 “이제 공은 법원에 넘어갔다”며 “국민께서는 법원이 오직 법과 증거에 따라 정의롭게 판단해 주시기를 바라고 계신다”고 밝혔습니다.

한정애 정책위의장은 페이스북에 특검의 구속영장 청구 기사를 올리며 “인과응보, 사필귀정”이라는 말을 남겼습니다.

민주당은 전날 김 여사가 특검에 출석하면서 자신을 “아무것도 아닌 사람”이라고 발언한 것도 강력하게 비판했습니다.

한준호 최고위원은 MBC라디오 ‘김종배의 시선집중’에 출연해 “지금 김건희 씨에 대해서는 구속 수사가 불가피하다”며 “빠르게 구속해 증거인멸이나 또 다른 사람들과의 소통을 차단할 필요가 있지 않나 생각한다”고 말했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 민주당 “김건희 구속영장 청구는 지극히 상식적”
    • 입력 2025-08-07 16:08:29
    • 수정2025-08-07 16:08:49
    정치
더불어민주당은 특검이 김건희 여사에 대한 구속영장을 청구한 데 대해 “지극히 상식적인 결정이자 너무나도 당연한 사법 조치”라고 밝혔습니다.

민주당 박수현 수석대변인은 오늘(7일) 서면브리핑을 통해 “김건희 씨의 구속은 전례를 따질 문제가 아니라 ‘법 앞의 평등’이라는 헌법적 대원칙의 문제”라며 이같이 말했습니다.

이어 “구속영장에 적시된 혐의만 하더라도 자본시장법 위반, 정치자금법 위반, 이른바 알선수재 등 모두 중대한 범죄”라며 “김 씨가 받는 의혹만 최소 16개”라고 비판했습니다.

또 “더욱이 김건희 씨는 ‘아무것도 아닌 사람’ ‘힘없는 사람’이라며 혐의들을 전면 부인하고 있다”며 “윤석열 검찰에서는 이른 변명이 통했을지 몰라도 특검에서는 통하지 않는다”고 지적했습니다.

그러면서 “대통령 부인이라는 이유로 예외가 주어져서는 안 된다”며 “구속 사유가 충분하다면 누구든 법 절차에 따라 구속되고 수사받아야 한다. 그것이 법 앞의 평등”이라고 강조했습니다.

끝으로 박 수석대변인은 “이제 공은 법원에 넘어갔다”며 “국민께서는 법원이 오직 법과 증거에 따라 정의롭게 판단해 주시기를 바라고 계신다”고 밝혔습니다.

한정애 정책위의장은 페이스북에 특검의 구속영장 청구 기사를 올리며 “인과응보, 사필귀정”이라는 말을 남겼습니다.

민주당은 전날 김 여사가 특검에 출석하면서 자신을 “아무것도 아닌 사람”이라고 발언한 것도 강력하게 비판했습니다.

한준호 최고위원은 MBC라디오 ‘김종배의 시선집중’에 출연해 “지금 김건희 씨에 대해서는 구속 수사가 불가피하다”며 “빠르게 구속해 증거인멸이나 또 다른 사람들과의 소통을 차단할 필요가 있지 않나 생각한다”고 말했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
이예린
이예린 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 법원, 12일 김건희 여사 구속 영장 심사

[속보] 법원, 12일 김건희 여사 구속 영장 심사
[속보] 민주 윤리심판원 “이춘석·차○○ 보좌관 모두 제명 사유 해당”

[속보] 민주 윤리심판원 “이춘석·차○○ 보좌관 모두 제명 사유 해당”
[단독] “다이아 큰 거라서 놀라셨다”…‘통일교 목걸이’ 메시지 나왔다

[단독] “다이아 큰 거라서 놀라셨다”…‘통일교 목걸이’ 메시지 나왔다
내란특검 “윤석열, 내란 재판 <br>불출석하면 구인영장 발부 요청”

내란특검 “윤석열, 내란 재판 불출석하면 구인영장 발부 요청”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.