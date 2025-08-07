광주 본촌산단 내 공사 현장서 중장비 넘어져 한때 정전
입력 2025.08.07 (16:13)
사진 제공 : 광주시 북구
오늘(7일) 오전 11시 10분쯤 광주광역시 북구 본촌산단 안에 있는 공장 신축 공사 현장에서 천공기가 넘어졌습니다.
이 사고로 인명 피해는 없었고 전신주 2주가 넘어지면서 인근 공장에서 1시간 동안 전기 공급이 끊겼다가 복구됐습니다.
또 물류회사 냉동창고 일부가 파손돼 복구 작업이 진행되고 있습니다.
광주지방고용노동청은 최근 계속된 폭우로 지반이 약해져 전도 사고가 난 것 같다며 현장 작업자들이 작업 계획서와 안전수칙을 지키지 않은 게 있는지 조사 중이라고 밝혔습니다.
손민주 기자 hand@kbs.co.kr
