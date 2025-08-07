광주 본촌산단 내 공사 현장서 중장비 넘어져 한때 정전

사진 제공 : 광주시 북구 사진 제공 : 광주시 북구

오늘(7일) 오전 11시 10분쯤 광주광역시 북구 본촌산단 안에 있는 공장 신축 공사 현장에서 천공기가 넘어졌습니다.이 사고로 인명 피해는 없었고 전신주 2주가 넘어지면서 인근 공장에서 1시간 동안 전기 공급이 끊겼다가 복구됐습니다.또 물류회사 냉동창고 일부가 파손돼 복구 작업이 진행되고 있습니다.광주지방고용노동청은 최근 계속된 폭우로 지반이 약해져 전도 사고가 난 것 같다며 현장 작업자들이 작업 계획서와 안전수칙을 지키지 않은 게 있는지 조사 중이라고 밝혔습니다.