“팔다리 잡고, 참혹했다” 尹측이 밝힌 오전 구치소 상황 [지금뉴스]

윤석열 전 대통령 측은 김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀이 오늘(7일) 강제력을 사용해 무리하게 체포영장 집행을 시도했다며 법적 책임을 묻겠다고 밝혔습니다.



윤 전 대통령의 법률대리인단 배보윤, 송진호 변호사는 오늘 오후 서울고검 앞에서 기자회견을 열고, 오전 윤 전 대통령에 대한 특검팀의 체포영장 2차 집행 시도 과정을 설명했습니다.



윤 전 대통령 법률대리인단에 따르면 오늘 오전 8시쯤 특검팀이 서울구치소에 도착했고, 윤 전 대통령은 '옷을 입고 나오라. 나오면 변호사를 불러주겠다'는 구치소 측의 요구에 따라 '출정과장' 방에 들어가서 변호인을 만났습니다.



이후 특검팀은 변호인에게 나갈 것을 요구했고, 변호인이 이를 거부하자 '강제집행을 하겠다'고 말한 뒤 강제집행이 이뤄졌다는 게 윤 전 대통령 측 설명입니다.



대리인단은 그러면서 "젊은 사람들 10여 명이 달라붙어 의자에 앉아있는 윤 전 대통령을 양쪽에서 팔을 끼고 다리를 붙잡고 그대로 들어 차량에 탑승시키려 했다"고 설명했습니다.



이어 "윤 전 대통령이 완강하게 거부하니 다시 한 번 의자 자체를 들고 들어서 옮기려 했다"며 "그 과정에서 의자가 뒤로 확 빠졌고, 윤 전 대통령이 땅바닥에 떨어지는 사태도 발생했다"고 덧붙였습니다.



대리인단은 "윤 전 대통령이 허리를 의자 다리에 부딪치기도 했고, 팔을 너무 세게 잡아당겨서 '팔이 빠질 것 같다. 제발 좀 놔달라'고 해서 강제력에서 겨우 벗어났다"고 설명했습니다.



이런 물리력 행사가 2차, 3차에 걸쳐 반복됐다고 대리인단은 주장했습니다.



대리인단의 송진호 변호사는 "구속된 피의자에 대한 체포영장을 받아 팔다리를 잡고 다리를 들어 끌어내려는 시도는 우리나라 역사상 처음"이라며 "이 과정에서 일어난 모든 불법행위 관련자는 반드시 응분의 책임을 물을 것"이라고 말했습니다.



